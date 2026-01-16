地方格蕾絲／爸爸的正音班
外子因幼時注音符號沒學紮實，說話偶爾會帶點「台灣國語」的腔調。這樣的發音，常被兄弟姊妹取笑。直到國中才不知怎地頓悟了發音的竅門，慢慢調整回標準國語。
等到孩子上了幼兒園，因轉園之故，老師和園長熱心建議：「要不要加上正音班？這樣注音基礎更穩固，上國小時也比較不吃力！」夫妻倆原本在教育觀念上多半一致，偏偏這次卻出現了歧見。
外子因童年陰影，對孩子的發音格外敏感，特地去請教幼教界的親友，想把對方的育兒經驗複製到自家小孩身上，好少走冤枉路。只是那位親友的孩子因太調皮才送去安親班管教，這樣的經驗外子仍奉為圭臬，再加上老師的推波助瀾，他的擔憂更一發不可收拾。
終於有一天，他忍不住以帶著微怒的語氣說：「老婆，妳不要省那個錢！不讓她去上，就是不重視教育！」聽著他的焦慮，我也理解那是來自童年不安的投射。為了家庭和樂，我只好點頭答應，孩子就這麼開始了正音班的生活。
幾天後，孩子放學回家，以稚嫩的聲音問：「媽媽，ㄅㄆㄇ我以前不是學過了嗎？為什麼要再上一次？」我望著眼前的小孩，腦海裡卻浮現出外子小時候的模樣，不禁莞爾。於是我摸著孩子的頭，笑著說：「因為爸爸小時候沒上到，所以妳要幫爸爸補上一下課，回家後再教他一遍，好不好？」
孩子眼睛一亮，立刻點頭，神情驕傲，彷彿肩負起老師的使命。那晚，聽著她一本正經地糾正外子的發音，模仿老師口吻要求他重念，我彷彿看見另一個畫面：孩子正耐心教著她年幼的爸爸，一個符號、一個音地重新念起。
那一刻，我心底笑著明白──原來「木蘭代父從軍」的心情就是這樣吧。孩子替我們補上了未竟的小小遺憾，也在努力學習的過程中，為家裡添了一段甜蜜又溫柔的回憶。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
