地方格蕾絲／阿嬤獎學金

這回段考，讀國中的兩位小外甥女表現都不錯，姊姊平均分數達九十分，尤其英文、數學、理化三科都拿了一百分，真令人讚嘆！一家人正為她高興，沒想到下一秒卻聽到：「可是國文只有六十幾分喔！」

原來，姊姊對國文興趣缺缺，總是拖到火燒屁股才肯念書。幸好國文老師特別照顧她，還送了一本補充講義，同學投以羨慕眼光時，媽媽卻笑說：「大家以為姊姊很風光，其實她心裡早暗暗叫苦呢！」

爸媽對此難免著急。畢竟國三離會考不遠，若想上第一志願，五科都得拿Ａ才行。況且同分時還要比國文成績，這一科可不能再拖啦！

那妹妹呢？媽媽說：「她表現也不錯啊，每科大約都有九十分左右。」原以為妹妹應該開心，沒想到她卻悶悶不樂地噘著嘴。

「我羨慕姊姊啦！」她嘟囔。媽媽以為是姊姊的滿分讓她有壓力，沒想到妹妹接著說：「依照阿嬤的獎學金規定，每科一百分可以拿一百元。姊姊這次有三百塊，我一科一百分都沒有，一毛都拿不到……」

全家人聽完都笑了。原來妹妹苦惱的不是分數，而是「阿嬤獎學金」的門檻太高！媽媽笑著說：「看來，下回得和阿嬤好好討論修法了。」

家裡的「獎學金條例」，雖然只是長輩疼愛孫子的方式，卻在笑聲中成了孩子努力的動力，也成了一家人茶餘飯後最可愛的話題。