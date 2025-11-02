Jasmina／台灣女孩眼中的捷克校園生活

今年夏天，我離開了我成長的地方台灣，來到距離遙遠的中歐國家捷克。這裡的天氣、環境和生活方式都和台灣有著超級大的不同。我現在就讀捷克七年級，這段移居生活對我來說既新鮮又特別。

每天早上起床後，我慢慢走路去上學，布拉格的人行道非常寬敞，所有車輛都會禮讓行人，所以爸媽很放心讓我獨自走路去學校。我的學校七點四十五分開始上第一堂課，沒有早自習、打掃時間，也沒有朝會。

很多朋友問我：「捷克的下課時間長嗎？你們幾點上課、幾點下課呢？」在捷克，七年級生通常下午一點到兩點多就下課了，課程安排不會讓人覺得太累或頭腦快爆炸。雖然有些課長達一小時到一小時二十五分鐘，對學生來說有點辛苦，但到目前為止，我已經在這裡上課超過一個月，還沒看過老師真正發脾氣，這讓長時間的課程不會太難熬。

每堂課之間有十分鐘的小下課，第二節課下課後還有二十分鐘的大下課，上課前五分鐘會響鈴提醒學生準備用品，這樣大家就不容易遲到了。

七年級生每天都要「跑堂」，因為每堂課在不同的教室上課，也沒有固定的座位，所以學生都有自己的置物櫃。一到三年級的孩子大多在同一間教室上課，不用擔心會跑錯教室。我很喜歡這樣的安排，感覺有秩序又方便。

學校裡有一個大型戶外運動場、三個寬敞的體育館、一大面攀岩牆，以及兒童遊樂場，每一層樓還有「健身教室」，裡面有跑步機、桌上型足球台和拳擊設施等等。

聽爸爸說，這是因為捷克政府曾經問學生需要什麼設施，才能讓大家遠離3C後所得出的結論：讓孩子多運動。學校沒有禁止學生帶手機上學，因為老師允許外國學生使用手機上的翻譯功能，協助我們更快理解課程內容，因為不禁止手機，但又希望我們能節制地使用，所以學校有很多運動設備，來讓我們忘記手機的存在。

還有，學校的走廊又長又寬，想跳繩、跳格子或玩鬼抓人都沒問題，就算在走廊跑跳或尖叫，也沒有人會阻止你，這點讓我覺得特別自由，不像在台灣，我們經常被警告「不可以在走廊跑步」、「不要尖叫！」感覺非常受到壓抑。

上學的第一天，我誰都不認識，但一位穿著龐克風、穿鼻環、濃妝豔抹的女同學特別引起我的注意。她獨來獨往，不太跟其他人聊天，總是獨自坐在角落，沒人敢靠近她。直到有一天，老師把我和她分在同一組，我才發現原來她很溫柔，跟她的打扮根本是天差地別。

她告訴我，她來自烏克蘭，三年來只和爸爸見過一次面。後來我才知道，除了我來自台灣，班上共有三位同學來自烏克蘭，一位來自土耳其。其中一位烏克蘭同學一年只跟爸爸視訊過一次，另一位烏克蘭同學的爸爸在烏俄戰爭開打時就自願回家鄉作戰了；而土耳其同學則是因為大地震把整個家給震垮，所以舉家搬來捷克。這時我才明白為什麼這些同學看起來都有點悶悶不樂。 再說到功課，捷克幾乎是「沒有功課」的狀態。老師偶爾會出一些課堂作業，通常都不超過一頁，連七年級也一樣。因為課程和學習方式的安排，他們並不強調一定要考上最好的高中或大學，而是希望學生學得開心、減少壓力，健康快樂地做自己真正想做的事。這句話在台灣也經常能聽到，但台灣的小學、國中和高中真的有做到嗎？我覺得捷克在這方面讓人很羨慕。

在捷克的求學生活給我很多新的體驗。寬敞的校園、彈性的規定、溫暖的老師和少量的功課，讓我感受到一種不同於台灣的學習氛圍；原來在世界的另一端，還有這麼不一樣卻同樣重視學習的教育方式。