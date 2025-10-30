赫連擁／與子女討論偏心

偏心是人性，是種十分個人化的好惡選擇，有觀念上的、有印象上的，更有莫名其妙全憑直覺的。通常，是在比較之下能有所感覺或立見的差別態度與對待。

人都有偏好，有喜歡與不喜歡的人事物。因此，凡育子女一個以上的父母，必定逃避不了面對孩子們在成長過程中對於「偏心」的理解及反應。

我們都知道「手心手背都是肉」，但也確實是不一樣的肉。

我在孩子們很小的時候，跟他們討論過所謂「量身定制的公平」，意即「給你所喜歡與最需要的」；正因為每個人喜歡與需要的東西不一定相同，所以，做父母的若想要在「公平對待」這方面下功夫，就必須掐對平衡點，而非凡事都來個「平分」了事。

舉例來說，兄弟倆對零食有非常不同的偏好，所以，同樣的零嘴若是一人各買一個，表面看似很公平，有時反倒存在了某種不公平──對不喜歡該款零嘴的那一方而言，自己既沒能吃到愛吃的，甚至有可能因不愛吃而乾脆送給了愛吃的那個人。試想你若收到一堆全都是不愛吃的，那麼這種「人人有份」的作法，依舊沒能做到皆大歡喜。

反過來理解，即使兩人收到的禮物大不相同，只要是自己最喜歡也最想要的，那就存在了某種公平──不能以價格貴重來定論，而是以「滿足了個人需要」的事實來斷定。

同理，也要盡力讓孩子明白，有時不同的教導方式和態度，亦跟「量身定制」的理論一樣，如同孔子的「因材施教」，此舉絕對要和「差別待遇」分清楚。

甚至必須承認，只要是人都免不了偏心，而且，偏心是一體兩面的。我們往往容易記住有人因偏心他人造成對自己的傷害，而忘記了當別人偏心自己時所帶來的支援鼓勵與優勢。人們免不了只喜歡被偏愛與善待，而對那未被偏好的情況感到失望與不甘。

對偏心不滿的，往往都是因發現或認為「心未偏向自己」時的情況居多。

偏心的爭議，不只是情緒問題，更是關係中的認知落差。這種落差來自於兩個事實：父母的愛是多樣性的；孩子對愛的解讀，卻是主觀的。對父母來說，偏心往往是下意識的行為，但對孩子而言，卻是深刻的感受。

真正傷害親子關係的，是父母拒絕承認差異存在的態度。因此，偏心不應該是個禁忌話題，攤開來討論，不是為了找出父母對誰愛得不夠或不公平，而是為了學會更好地看見愛及理解愛。

愛，本來就無法「精確平分」，只能是讓子女認識其中難以具體化的價值，讓他們在心裡調整出一個誤差最小的度量衡來。在父母的愛面前，懂得坦然表達自我感受，也勇於詢問與澄清，而非一味壓抑或曲解。

畢竟，孩子們還要面對與認識世上的各種不公。從我們為人父母身上正確認識人性中的偏心本質，有助於引導子女學會在未來的人際關係中，更成熟地面對不平與差異，並寬容地理解「一碗水端不平」實乃人之常情。