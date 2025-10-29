黃盈淑／22秒的擁抱

周末回娘家，我總會給媽媽一個擁抱。不是匆匆碰觸，而是確實地用雙手環住她小小的身軀，停留片刻。

有一次，我告訴她：「專家說，每天要抱二十二秒以上，才會讓心情更安定。」研究指出，二十秒的擁抱就能讓幸福荷爾蒙在體內流動，對健康有益，甚至能增強免疫力。我多加了兩秒——因為想抱媽媽久一點。

她聽了，眼角立刻笑出細紋，明亮得像初夏的陽光。那瞬間，我看見年近八十的媽媽，對這份親暱是多麼渴望。

我們三個女兒早已各自成家，留下爸媽在老屋裡。多年下來，東西一件件堆著，廚房不再像往昔那樣好施展。於是我們改在外頭聚餐，雖然少了家裡的飯菜香，卻多了一份輕鬆自在，爸媽不必忙裡忙外，只要安心與我們說笑。

媽媽總想延長和我相處的時間。她會陪我逛附近的有機超市，不見得要買什麼，只是想和我一起走。我搭公車回家時，她也會陪著我話家常，直到公車緩緩駛來。那身影讓我想起小時候，她也總在巷口守著，目送我背著書包遠去。

擁抱，不只是動作。那二十二秒的停留，讓我確信媽媽仍安穩地在我生命裡，也讓她知道，我的牽掛從未遠離。

父母的背影漸漸蒼老，屋子也比從前安靜。孩子離巢後，愛的迴圈並未中斷，只是換了一種方式存在。擁抱，是最直接、最單純的語言，把心底的愛說出來。

有時候，我會想，媽媽是不是在倒數著星期天的擁抱？而我，也在倒數著，下一次回娘家的笑容。歲月無法逆轉，但在擁抱裡，時間會暫時停下來，短短二十二秒，足以抵過我一周的奔波，也溫柔地告訴我：我仍是她的孩子。