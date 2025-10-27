廿四個地方媽媽／台灣特鏟，愛是答案

教師節三天連假，花蓮光復車站累計湧入六萬人次的「鏟子超人」投入救災，即使像我這樣選在收假後平日前往的人，也只是單日的萬分之一。熱度發酵之餘，不少人好奇提問，這場全民行動到底是從哪裡開始的？套一句寫稿寫到有點膩的說法：故事要從滷味店父子檔說起。

災後某天，Threads上跳出一段影片，大叔（好吧，以我的年紀該叫人家大哥）精神抖擻地分享救災「攻略」，和兒子一起率先投入救災的他說：「去火車站買一張直達光復的火車票，來這邊找一戶喜歡的玩泥巴，晚上再買一張車票回家，洗澡睡覺，就是這麼簡單。」短短幾句話充滿魔性，讓人不自覺相信我真的可以。

接下來，買票可就不是這麼容易的事了。台鐵加開班次、開放站票，不足以消化踴躍前往的人潮，平生最討厭LINE群組的我（社畜的你各位懂我吧）一反常態，忙著加入各個救災團體的群組。相信那幾天全台有數萬人跟我一樣四處求上車，跑遍五金百貨採買工具，就只是為了「玩泥巴」。

網路上有人笑說台灣人就愛一窩蜂，那可真低估了這份愛的力量。穿過沙土飛揚的街道，可能要徒步一、二十分鐘才抵達工作地點，在透中晝體感逼近四十度的戶外揮汗工作三、四個小時，我的頭皮曬傷（帽子沒戴好，好孩子不要學），都市肉雞平常只會敲鍵盤的雙手磨出水泡，大腿和膝蓋內側也被鏟子撞出好幾個瘀青。拜託，這種苦差事，平常花錢請我，我都未必想做。

很奇妙的是，不管再怎麼辛苦，我心裡都沒有浮現那句「我是誰我在哪裡」。親眼看到城鎮滿目瘡痍的那份衝擊，轉化為「想做更多」的使命感，引領著所有人朝同一個目標邁進。

說實話，人力鏟土堪稱愚公移山，千山萬水跑到「鏟地」做這件事，效益更是奇低無比。也凸顯了這段動森島民自發救災的過程有多麼難能可貴──不管是社群快速集結的資訊彙整、源源不絕的物資補給，或是作業現場那股眾志成城的氛圍，我只能說，這很台灣。

火車進站前的月台上，族人們舉著「鏟子超人謝謝你們」的布條，一次次九十度鞠躬致謝，現場報以熱烈掌聲，還有此起彼落的「光復加油」（我絕不會說我哭到涼感巾上都是鼻涕）。回程的火車上，望向堅毅的山、包容的海，心裡裝進滿滿的感動。參與救災不該用「高興」來形容，但我很慶幸自己有這個因緣親身經歷。

或許在現實生活裡，你我彼此立場各異，這仍是一座多情良善的島嶼，而我們都在這裡。災情終究是帶著傷痛的回憶，但相信只要一起走這段修復的療傷之路，你們會好起來的，我們會好起來的。