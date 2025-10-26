李廖潘子／自願未婚生子的女性

高中時閱讀西蒙‧波娃的《第二性》，提到女性在結婚和生孩子有完全的選擇權，便決定不結婚。讀大學時被一位男同學質疑：「人怎麼可能不結婚！」進入職場後，雖然很喜歡小孩，卻不敢未婚生子，因為會被罵不負責任。這是四十年前的台灣社會，認為人人都該結婚生子，未婚生子是丟臉的事。

如今的台灣社會，不婚不生的人不會被責備，結婚只養寵物而不養小孩也無人置喙。雖然看似造成少子化，但從女性的婚姻和養育自主權來說，是大大的進步，是女性的福氣。甚至自願未婚生子的女性也紛紛出現，我認識的Ａ與Ｂ即是如此。

Ａ北漂讀大學，畢業後也在台北定居工作，後來當時的男友想早日結婚，但她沒有與對方成家的想法，兩人便分手。一個月後她發現有孕，因為喜歡小孩，評估獨自扶養孩子對她而言不算太困難，便將孩子生下，目前兒子是個高大有禮的國二學生。

Ｂ則有個論及婚嫁的男友，當男方提親時，Ｂ懷孕了，雙方決定等孩子生下之後再結婚。不料在懷孕過程中，她發現兩人價值觀差異甚大，坐月子時為誰該付月子中心的錢而吵架，討論到未來想請Ｂ的母親照顧孩子，男方也不願補貼保母費；待孩子滿月，她便提出分手。Ｂ的母親擔憂她未婚生子，往後沒有男人敢要她，Ｂ認為把自身條件培養好，往後若想結婚也不怕沒有好男人。

現代女性受過教育又經濟獨立，Ａ和Ｂ充分掌握住自己的婚姻權和生育權。Ａ曾告訴我，獨自育兒的過程中，生活品質多少會受到一些影響，主要原因在於孕產政策常忽略了自願未婚生育的女性。不過，時代在進步，好比今年4月起，無論性別、已婚或單身，只要滿十八歲的台北市民都享有終身一次的孕前健康檢查補助。假使台灣政府開始注重自願未婚生子女性的權益，我想多少能鼓勵喜歡孩子的未婚女性生育，對於改善少子化也會有所幫助。