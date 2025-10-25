水清／老了，來學游泳吧！

我是一位剛剛拿到敬老證的婦女，從沒想過有一天我能學會游泳。年紀很小的時候，曾和家人去游泳池，卻因為沒有閉氣的概念，以為低頭入水、手腳滑動一下就能游而嗆了水，也就此留下陰影。

高中時，學校有游泳池，游泳也是必考的體育項目，這可難倒我了！我非常恐懼，幸好當時幾乎全班都不太會游泳，加上池水混濁，體育老師在無可奈何之下，睜隻眼閉隻眼地讓大家閉氣漂浮一段就算過關；那時雖是鬆了一口氣，仍想著這輩子應該是與游泳無緣了。

趨近中年之後，住家附近的大學正好附設標準游泳池，本就會游泳的先生天天報到，我並無隨行的念頭，直到他連續去了兩年，我才想著是否也該買件泳衣嘗試看看呢？但當我鼓足勇氣在岸邊練習打水，卻被會游泳的陌生人驅離水道、請到角落練習；當下真是五味雜陳、憋屈得很，覺得不會游泳有如異類。但我的意志也被激起了，想學會游泳，想跟眾人一樣在水中自在悠游！

然而，生性膽小的我不敢報名泳訓班，擔心萬一課程結束後只剩我學不會，那該如何自處？思前想後找到一個辦法，透過網路影片教學，一點一滴模仿教練的動作。學習過程中也付出不少代價，曾被同個水道的人打到手背瘀青，嗆水更是家常便飯，幸運的是遇到一位好心的陸配，不厭其煩地更正我的姿勢，並在先生的幫助下抓著浮板學會了蛙式。

天天苦練下，我終於在退休前學會了自由式、蛙式和仰式。雖然游得不是很好，但竟然突破了自己，也才體會到，很多泳者包括選手，都是靠著堅持不懈的苦練，才能得到好成績。

在超高齡化社會的今天，我想對身體尚可的長者們說：假使願意走出家門，付出一點時間和體力，嘗試一下體力所及的運動，或許有意想不到的成果！讓長照的需求晚點才開始，也等於對社會有點小小的貢獻，這不是一舉二得的好事嗎？