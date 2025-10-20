爽會蕎／她養希望，我養耐心

女兒最近展開了一個名為「蟲蟲救援計畫」的行動。起初只是自然老師發給孩子們一隻毛毛蟲，讓他們帶回家觀察。我心裡犯嘀咕：也沒家長同意書，我有答應要養嗎？但想想，反正才一隻，就當短期住宿。

沒想到過幾天，女兒神祕兮兮地說：「媽媽，我今天在走廊撿到一隻毛毛蟲，怕牠被同學踩死，我就帶回來了。」接下來的發展完全超乎我想像。前天，她又從大樓花園的甜桔樹上帶回兩隻新的毛毛蟲。我深吸一口氣，努力用大人的理性開導她：「孩子啊，牠們是大自然的一部分，應該回到原本的地方……」

她立刻回我：「可是牠們還沒長出保護色，現在放回去會被鳥吃掉耶！」

接著，她眼睛發亮地說出那句讓我無法反駁的理由：「大樓花園太冷清了，我要培育很多蝴蝶，讓這裡變熱鬧！」面對這麼偉大又熱血的理由，我實在講不出反對的話，只能默默同意。

直到今天，我發現，她不知道從哪裡翻出我練書法用的、貴參參的毛筆，正在替毛毛蟲清理大便，那畫面讓我笑到說不出話。

她低著頭，一臉專注，像在完成一件神聖的使命。在她心裡，這些毛毛蟲不只是「作業觀察對象」，而是需要呵護的小生命。而我呢？一邊想著「好貴的毛筆啊！」一邊默默在旁邊清理剩下的樹葉屑與便便。

養毛毛蟲的日子，比想像中更考驗大人的耐心。每天換葉子、清飼養箱，還得面對孩子時不時的驚呼──「媽媽！牠變胖了！」、「媽媽！牠在拉絲！」、「媽媽！牠要蛻皮了！」我常覺得自己同時在養兩種生物：她養的是毛毛蟲，我養的是自己的情緒。

有時候，我也會想，我們這些大人，習慣了追求乾淨、快速、有效率，忘了生命其實常常是一團混亂──要經過醜陋的蛻皮、長長的等待，才能變成一隻蝴蝶。