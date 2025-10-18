Miss Wu／就想和你在一起

孩子們漸漸長大，要書寫的機會愈來愈多，客廳那張小巧的兒童桌逐漸不敷使用，連有著熊熊圖案的椅子都快坐不下了。

先生認為既然書桌要使用得長長久久，不如就選功能性較強的吧！他左挑右選，沒抽屜的剔除，桌面不夠大的刪掉，來來回回看了好一陣子，終於相中一款可隨著孩子身高升降，桌面也能因應情境調整角度的「夢中情桌」。價格稍微高了點，但仍在可負擔的範圍，豪氣下單，兩個女兒一人一張。

盼了整整兩星期，嶄新的書桌終於在女兒們的房間裡就定位，看著它光潔無暇的外觀，配上一座高規格的護眼檯燈，俗話說「工欲善其事，必先利其器」，我們彷彿可以看見孩子們發憤用功、振筆疾書的模樣了。

沒想到幾天後，當我在廚房洗好米按下電鍋開關，轉頭發現老大在餐桌上寫功課，我問她：「怎麼不在樓上的書桌寫呢？」她笑著回答：「作業只有一點點，懶得再走上樓啦！」接著坐在餐桌邊挑揀菜葉，又見小女兒趴在茶几上做美勞，忍不住提醒她：「書桌空間比較大，回房間做吧！」小女兒嘴上說好，還是賴在客廳剪剪貼貼。

那兩張新書桌孤伶伶地站立在原處，我問女兒們：「妳們不喜歡自己的新書桌嗎？為什麼每次都要在客廳寫功課？」兩人齊答：「因為爸爸媽媽都在一樓，我們想跟你們在一起！」

原來不是不喜歡書桌，而是更喜歡爸媽，縱使知道此等甜蜜是國小以下限定，孩子的貼心告白仍讓人心頭暖洋洋。為人父母，就是這麼容易滿足啊！