結婚典禮上最美好的祝福語是「年頭結婚，年尾抱孫」，媳婦蜜月後便傳來懷孕的喜訊。新手婆婆的我驚喜地喊道：「真的嗎？」回想當初他們還嚴肅表示：「我們不想那麼早生小孩，不要逼我們喔！」我只淡淡笑著回應：「小孩會自己選擇最好的時間來。」

媳婦懷孕期間邊上班邊忍受孕吐，讓人心疼。先生看媳婦如此辛苦，每周給她零花，笑稱是孫女的「房租」。隨著預產期接近，我們討論坐月子的安排。他們選擇去月子中心住兩周，之後回家自己坐月子。

作為年輕阿嬤，仍在教書無法請假的我有些煩惱，本想請月嫂或訂月子餐，不過媳婦想自己坐月子，最後決定全家分工合作。我想起三十多年前生大兒子時回婆家由婆婆照顧，她煮的麻油雞美味極了，三餐加點心把我養得白白胖胖。婆婆總說：「妳最乖，我煮什麼妳都吃，不會棄嫌，我煮得開心。」我告訴她：「媽媽，我怎會棄嫌？我很感激，朋友都很羨慕我有好婆婆！」

其實最讓我懷念的，是婆婆準備的大風草洗澡水，讓產婦泡腳、驅寒，很多產婦沒聽過，更沒洗過。我希望媳婦也能享受這份溫暖，特地去買了一斤大風草熬煮，洗淨藥材花了一個多小時，熬煮又要兩小時。迎接新生兒回家後一片忙亂，半夜才發現那鍋大風草水還擱在流理台上，全家笑成一團，只好隔天加熱再洗。

兒子是稱職的老公，專心當起「月嫂」，早上照顧老婆，下午才去上班。而先生擅長煮麻油雞，特選雞腿部位，媳婦吃完便豎起大拇指。她的懂事與體貼讓人疼惜，我們決定讓她做足四十天月子。

至於我，每天五點起床準備月子餐──麻油蚵、麻油松阪豬、蒸蛋、煎魚，各式炒青菜輪流上桌。在麻油香氣中，彷彿看到當年在廚房忙碌的婆婆笑瞇瞇看我進食的模樣，如今換成我為媳婦煮食，嘴角也掛著掩不住的微笑。

這場跨越三代的愛與傳承，讓我深刻體會，母愛不僅僅來自血緣，更能透過點滴照顧與關懷，流轉於婆媳之間，溫暖彼此的心。