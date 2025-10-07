近代廟宇無論規模，幾乎都會配置一座洗台，方便準備敬果鮮花的信眾使用。大型廟宇洗台多半呈長條型，緊貼著一面牆；小廟也許只安上單支水龍頭與洗槽，無論如何位置皆靠近中心，但迴避主要動線，像盡職的保鑣。

研究廟宇美學與典故的社團多半遺忘這個角落，有心的建築導覽行程並不在此駐足，相對於神奇的典故與華美的工藝，洗台只是一個簡樸的過渡地帶，鮮少人為它留影。

不知道為何，我經常受到這個洗滌角落吸引，它像是一個暖場所在，用意在整理，人們在這裡淨手、淨果，但是看得出來用意不在於盥洗淘汙那些表面功夫，而僅是一個禮貌的手勢，希望擱下俗塵，端上無垢的心意。

漸漸地，我發現一個奇特的現象，徵信社特別喜歡在這個洗滌角落的牆面偷偷貼上廣告方鏡。鏡身不大，剛好貼在一個人洗滌完抬頭可見自己浮腫臉龐之處。鏡框邊緣以紅字印上體貼入微的文案絮語，從不明說要如何協助苦主追查感情的孽障，用字誠懇而節制（諸如「為幸福把關」、「珍惜您的託付」、「有夢最美」等），像是與來者交心，攬著對方的肩說，嘿，我懂。

我也不禁佩服徵信社的設想周到，他們是在什麼時候偷偷貼上鏡面廣告的呢？想必他們連潛在客戶即將出沒的地點，絕望的人會問的事都已沙盤演練過了。總有一些傷透心的人，會對影良久，決定做些什麼吧。

台北行天宮實施「心香」措施已久，同時謝絕供品。不過，正殿外側的長長的洗台仍在，清麗的鏡匾中央以朱漆題字：「洗心」、「問心」。在陽光明媚的日子，走到那處洗台淨手，我也曾油然興起一方清明的想像，覺得有股透徹的什麼流過心口。