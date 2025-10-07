交差了事般地去做了一年一度的老人健康檢查，返家就開始整理行李，準備赴美完成我們姊弟三人籌畫半年以上的郵輪之旅。幾天後突然接到護理人員打來的電話，有點遺憾地說：「大便有潛血，請趕快去做大腸鏡！」

大便潛血、大腸鏡，對我這個連尋常感冒及COVID-19都未上身的健康老人來說，是非常陌生的名詞。上網查詢了一番，才發現狀況不容輕忽。去健檢醫院排定的照大腸鏡時間，是在旅遊回來之後，本來覺得不錯，但仔細想了想似乎命比較重要，趕緊透過醫院的轉診機制跳躍式地完成了檢查，也掛到有信譽醫師的診號。

郵輪之旅霎時變成門診之旅。姊姊和弟弟忙著處理我的缺席產生的費用和人員遞補問題，我則在內科、外科、放射、化療醫師的團隊會診下，展開了大腸癌治療。

不敢大肆張揚，但還是有些平時一直有聯繫的朋友知道了消息，她們震驚的程度比我還厲害。除了每天勤加問候進展，給予鼓勵外，雞精、安素等高蛋白飲料陸續寄達我們家。

篤信佛教的朋友說她早晚課會迴向，祈求佛菩薩保佑我平安度過；信基督教和天主教的朋友說會天天為我祈禱；還有朋友的女兒要提供贊助，讓我和她媽媽去日月潭涵碧樓或搭花東山嵐號觀光列車，以便在開始治療之前放鬆心情。也有朋友提供自己或家人化放療時的飲食撇步，連朋友的小孩都遠從國外捎來祝福。

家人更是動員起來，每次看診，除了先生，一定有一個兒子請假陪同，幫我們做紀錄，回家整理好給我們細讀；大媳婦幫我在網路上搶掛號名額，二媳婦介紹了一位非常有經驗的看護……

每天接收物質和精神食糧，除了感動還是感動，覺得何德何能，身邊有這麼多人發自內心地關懷。有位朋友說：「妳不知道妳的存款很豐厚嗎？」真的是！這個早期的大腸癌，似乎是在向我顯示，我累積的人緣財富是多麼的豐富！