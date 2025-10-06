我們長得很像，只差了七歲，身邊的人總說我就是你的縮小又曬黑的版本。

記得我還是小學生的時候，放學回家，你便騎著腳踏車載我去平交道附近的十字路口，背著大人悄悄帶我去買吃飯前的小點心，那裡有一間賣黑輪的攤子，還有賣你最愛的豬血糕，我特別喜歡那樣一起騎車的黃昏，坐在你背後，好像什麼都不用怕，心裡特別踏實。

那時候手搖飲料剛開始流行，我愛喝奶茶，你都帶我去街口的那間「杯樂」點一杯我最喜歡的胚芽奶茶，它當了我好長一段時間的最愛，直到有一次，我發現了奶茶裡的胚芽竟然混著螞蟻的屍體，從此再也不敢喝了。後來那間店也倒了，我猜你心裡應該偷偷慶幸，畢竟你點飲料每次都講太快，把「百香綠」說成「百利」。

國中時我開始住校，國二第一次來了生理期，健康教育這些，媽媽從來沒有和我談過，是你替我準備好了我人生的第一包衛生棉，還好有你，才讓我那時候不至於手忙腳亂。

國一那年的生日，你偷偷計畫給我驚喜，帶了一隻超大的熊娃娃到學校送給我，內向的我超難為情，表面上若無其事，心裡卻相當得意，自己有個這樣有趣的「媽媽」。

有一年生日是周末，我人在家，卻沒有人記得我的生日，那天我真的覺得自己是全世界最孤單的人了，就在我悶悶不樂的時候，卻發現你早就準備好一個小蛋糕要給我驚喜，受創的心立刻被救贖了，原來，還是有人在乎我的。

謝謝你，我的姊姊，我的小媽媽。