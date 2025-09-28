小菱角／感謝奉獻心力的教育者

女兒升上小學三年級之前，家長們便耳聞有位中年級男老師丹田渾厚、雷厲風行的教學模式，孩子們也都知道這號人物，認為這位老師便是「兇」的最佳定義。甚至，偶然與鄰居閒話家常，得知鄰居的孩子被那位老師教過，口中敘述也符合「嚴厲」二字。老師的教學形象，在我們還未接觸前便悄悄畫下雛形。

莫非定律大概就是這樣，愈想抗拒的愈是會遇到，那位老師成了女兒的班導。起初女兒不大能適應，媽媽我也是。低年級的那套模式，到中年級時全數翻盤。

我知道老師的用意，是希望孩子隨著年紀增長學會對自己負責。所以，當女兒每回放學委屈地訴說因為哪堂課沒準備好東西而罰站時，我也只能讓她下回提早準備，並請她要聽清楚老師交代的事項。這是女兒的弱項：做事較急躁，話只聽一半。老師像雕刻師，隨著日子推進，慢慢磨著孩子的邊邊角角。

就這樣，不知從何時開始，女兒主動做到該帶去學校的物品，會提早準備放書包；清楚地轉述老師在學校交待的事項；學校作業哪天之前要完成的，自己規畫安排，而不是像以前那樣轉頭問我怎麼辦。孩子正慢慢踏上從「他律」轉為「自律」的成長途徑。

另外，自她口中聽到好幾次，像老師這樣嚴格的人，同樣會對班上開可愛的玩笑，原來，師生之間的距離其實也沒那麼遙遠。再者，讓我佩服的是，班上總會有些孩子溫和順從、有些孩子活潑熱情、有些孩子特立獨行，但卻未曾聽女兒提起老師對誰有不公之處，縱然有幾個需要時刻提醒的孩子，他也秉持賞罰分明的原則。

像女兒這樣有些粗神經、並非相當積極主動的孩子，我以為品學兼優的獎項離她並不會太近；然而就在某一天，聯絡本上捎來姊姊被票選為區域模範生的訊息，心中除了為她開心，更感謝老師給她這樣的機會爭取。

我想，定義一個人並不難，也會在沒有親自瞭解時，陷在偏見的誤解裡。在現今的教育環境，老師的位置並不容易，衷心感謝每一位願意持續站在崗位上，為孩子付出心力的教育者。