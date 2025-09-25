「安可！安可！」由老師帶動，成果發表會現場的同學們，一致大喊並搭配熱烈的掌聲，獻給每一位演奏完的同學。這些安可聲對演出者來說猶如天籟，彷彿當了一次Super Star。

我這期上的樂齡鋼琴班，同學間程度參差，跟不上難過，要跟上更難過，就各彈各的key。一年分春、秋兩期，有同學已上了無數期，每期皆以神速按下報名鍵搶秒殺的名額，樂此不疲，因為課程沒有門檻也沒有天花板，大家無包袱地沉浸在音樂裡。老師會視程度個別指導，同一曲目可配基礎或變化多的和絃，同學們依自身能力各取所需，主要是讓大家輕鬆地一起玩音樂，學習樂器在英文裡的動詞不就是Play（玩耍）嗎？

「先練右手主旋律，再練左手和弦，然後合起來彈，瞧，一盤素宴就完成了。左手也可以把手指撐寬彈八度音甚至十度音，再加上腳踏板，聽起來的感覺是不是豐富多了？右手還可以加些裝飾音、填音，結束的時候用琶音，雙手交錯橫跨大半個琴面的炫技……你看，滿漢全席登場了，結束，準備接受歡呼吧！」老師總是耐心又詼諧，極會帶動氣氛由簡入繁地示範。

當然，這個畫面是高速快轉，實際練起來即便只是一小節四個音，都是手忙眼亂腳不聽使喚的龜速。可是誰教音樂魅力無窮呢？有時甚至認為走進這間音樂教室就算我啥都學不會，光看老師的教學就像聽一場簡易演奏會般的值了。

「雖然台上的位置不高，不過空氣好像有點稀薄，而且每個人坐在那兒的高原反應不一樣，有人呼吸急促，有的手會抖……不過呢，彈得好不好沒關係，彈完就很好，能彈出練習時六成的水準就很棒了！」期末成果發表會前，老師總有魔法安撫眾人緊張的心情。

老師視音樂為一輩子的情人，上課時活潑靈動彷彿會散發光芒，點亮同學們各自的音樂DNA。發表會時我的手好像真的沒怎麼抖了，甚至期待下次上台的機會。若再去觀賞音樂會，表演結束時，我會奮力鼓掌並大聲地喊：「安可！安可！」