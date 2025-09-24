關於保持「好心情」這件事，在我的心中有個狂想小劇場，任我編排劇情、換位思考、角色扮演，能在霎那間幫助我把苦情戲演成了喜劇。

家住木柵，回想三十幾年前，第一條捷運尚未通車，台北處於交通黑暗期，天天擠公車上下班，苦不堪言。在擁擠的公車裡，我拉著吊環晃蕩，開始假想自己正在兒童樂園裡坐碰碰車。人愈多愈熱鬧，人愈多愈好玩。想著想著，不知不覺間到站了；下車時，鬆口氣伸伸腰，嘴角泛起笑意。

忙碌的職業婦女像兩頭燒的蠟燭，工作中常要撰擬文稿、構思活動企畫。面對主管交辦下來的急件，我假想自己正參加大學聯考，於是狀態立刻啟動為「考生模式」，全神貫注、下筆神速。曾有人說賣香、賣花的人有福，因為傳遞心香與花香。我也覺得自己真有福，身為傳播媒體人，藉由文字與廣播分享生命祝福，既樂在工作，又有薪水可拿，真是幸福。

急驚風遇到慢郎中、文青女配上務實男，這是婚姻生活中的真實寫照。從雞同鴨講，好氣又好笑的夫妻對仗，修磨到「神仙老虎狗、扮豬吃老虎」的高情商接招。千面亞當vs.百變夏娃，夫妻倆的演技真是愈老愈搞笑逗趣。「認真」二字拆開看，不就是「言、忍」與「直、八」嗎？說真的，夫妻相處凡事多忍耐，小心言語，無須太認真計較，原來這就是家庭連續劇裡，喜劇演員的訣竅。

與子女的關係也要不斷滾動式調整，隨著子女的成長，我們既是父母也是朋友，既是教練也是學生。升格當上阿公阿嬤，七旬老婦如我，更加得學著按照年紀與位分演好自己的老樣與新貌，陪著孫輩裝可愛。提筆寫首打油詩自我調侃：「有福就有氣，珍惜好福氣。人生就是戲，輕鬆來演戲。」