一台怪手鏗啷啷壓過馬路，路人都在看那些乘著怪手去旅行的大型蓬鬆娃娃。風塵僕僕的娃娃們身上積了層厚厚塵灰，看起來十分克難，像已經環遊世界好幾圈，尤其是那位小小兵，臉黑得像是剛從地底三千呎探勘歸隊，感覺有點缺氧。

我想起一位早逝的長輩Ｃ君，久遠以前，我們至多一年見一次面；我並不常想起他，不過非常偶爾想起他的時候，我只記得兩件事，他非常喜歡布袋戲，而且是夾娃娃機高手。

如今我已經活到差不多他登出人間的年歲，如果能回頭與當時的他重新會面，像在時間軸的中繼點重逢，我可以輕鬆想像自己如何向他問起這些興趣，比如夾娃娃的必勝眉角，以及大概要交多少學費才能得到所向披靡的戰績。我相信他會樂於分享這一切，而且沒有任何臭屁的樣子。

走到某個人生節點，Ｃ君成為一位繭居的人。對於身邊諸多渴求功名的人來說，把自己的能力揮霍在夾娃娃機的技術上，太不值得了。聽到這裡，總是低著頭的Ｃ君突然抬起頭來，直視著輕蔑者的瞳孔，以特務的口吻低聲說，可見得你並不真正關心人的境況──這麼文謅謅的語氣當然是我幻想的，我默默地希望他也會有這麼強勢的反擊，但是他不會這麼做。

我研究過夾娃娃機高手的影片，通則是看破娃娃布陣，專攻出奇制勝的吊手落點，即能造成雪崩效應。玩機台遊戲的時候我總是擔心成績太好，必須抱著巨無霸冠軍玩偶回家又沒地方放，顯然我是多慮了──目前我夾過最大的獎品是一隻手掌大小的開心臉香蕉。巨型的玩物向來比起袖珍的收藏更難纏，比如輸出放大尺寸足以當地毯的結婚相框、根本無法環抱的玫瑰花束，或者必須定時曬太陽紫外線消毒的填充玩偶。

填充娃娃們本來應該居家頤養天年，即使偶爾被狗啃，有時被遺忘在深櫃之中。傳說中有一群娃娃密謀了一場出逃，他們灰頭土臉跟著一台怪手鏗啷啷壓過馬路，四處修補城市裡的破爛。