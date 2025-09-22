在A市社區大學擔任舞蹈系講師的阮教授是來自越南的移民。我上過他兩學期的初級芭蕾與瑜伽課，也買票去看過他所屬舞團的幾場舞台公演，他具備傳統芭蕾舞的扎實根底，又將其融合於自創的現代舞中，在舊金山灣區算是小有名氣的亞裔舞者。能憑藉最擅長的技能謀生，同時繼續在舞蹈領域追求登峰造極，我對他非常佩服。

為逼自己定期運動，又去同一大學選了健身課，遇到和阮教授同一辦公樓的體育系教授蘇珊主持健身房，蘇珊喜歡在我踩單車時湊過來和我聊上幾句，不想有天從她口中得知有關阮教授的驚天八卦：別看他既教舞又活躍於舞壇，遠在越南鄉下的父母與親族長輩卻一直以為他在美國當醫生。據說，那是他父母畢生的心願。

至於如何瞞天過海，細節不得而知，只覺得此事超乎我的見識與想像。原來竟還有如此對抗父母意志的方式──不讓父母夢想破碎，自身夢想得以同時生存。阮教授膽子委實夠肥，而且，也只能把自己置於天高皇帝遠的環境下，這計才能行吧？

不由得感嘆，成為父母期待下的醫生，絕非專屬諸多華人子女的困境，美國人亦知悉亞裔移民普遍有此「刻板壓力」；男人跳芭蕾，且以此為志業，父母反對的肯定多於支持吧？導致阮教授在美奮鬥至中年追夢有成，仍不好再揭穿當年敷衍父母的事實，這個已說不清是善意還是故意的謊，怕是只能帶到棺材裡了。

驀然想起我的成長之路，父母過度關心加上訊息不足造成的偏執意見，曾極其驚險地左右我對學習與就業的選擇。當初若依順了父母，極有可能導致現在的我偏離想走的人生軌道，甚至有一事無成之虞，細思極恐。

在你摸索人生路上所想做的任何嘗試當中，有多少是因父母反對被攔截阻止、扼殺在搖籃裡且永未得到「自己能行」的證實？

從滿足自我的隨口說說，到交由子女代為追求與達成的夢想。點數一生的所有追求中，有多少是延續父母的個人觀點、意志、喜好，甚至是他們此生未償的宿願？繼而免不了爆發一番革命，導致兩代關係緊張，回頭想想，身為子女的不過就是要向父母證實，他們的反對與阻礙全無必要；父母當然也有他們「為你好」的立場。這場以愛為名的拔河，成了生命裡無可避免的角力。

對於不知道自己該做什麼才好的人來說，或許父母的建議甚至意志都值得參考嘗試。但是，如有非常想做的事、有具體目標想要奔赴，那麼絕不能將父母的夢想擺在第一順位。因為，這是需要賭上前程與光陰去成就的事，萬一傾盡半生卻無法達成時，你還有沒有退路？會不會後悔一生？這些問題都必須先想過一遍。

有些人從無機會為自己走一次，父母的夢想框住所有選項，甚至從未質疑那是否是真心渴望的人生，抑或只是怕辜負期待而硬著頭皮扛下的？弄錯了，可能會走得很遠，並離自己愈來愈遠。

「父母的夢想」難道不能僅是單純地欣賞子女在自己擅長的領域裡，自由翱翔與盡情綻放嗎？