程耀毅／人家不還你的

我的手機呢？當我站在香港國際機場的計程車下車平台，雙手往口袋一摸，不會吧？又來了！

「又不是我的Problem／以前也曾經發生……」就像美秀集團唱的──我和一坨同事聚餐，用我的手機拍團體快樂照後，坐計程車回家時，就像諜報電影演的，下了車就把手機丟在大馬路上以防被定位追蹤（這事件的副作用，大家之後拍照都不用我的手機了，以免事後收不到合照）。

有些人則會掉錢包。前幾天我們和正在倫敦找工作的大兒子視訊，聊到他上周在路邊遇見一位白人男子牽著一位小男孩，說他遠程來到倫敦參加孩子的畢業典禮，但錢包掉了，客氣地問能否用手機轉帳給他，然後大兒子幫忙給他現金。要一千八百鎊，支付小男孩的什麼費用之類的。已在歐洲生活五年的大兒子說，白人男子看起來很誠懇且老實，小男孩看起來有一點憨憨的（果真聰明的選角與人設）。大兒子想說隨手幫個忙應該沒問題地答應，然後男人開始轉帳，並出示手機上轉帳成功的畫面。但錢飛了很久，仍沒能入到大兒子的帳戶。英國網路很慢呀什麼的，於是大兒子還是很無敵好心地到提款機提了八百鎊現金給他。因為，他發現他的窮學生帳戶每天有提領限額。沒關係，謝謝，夠了。那男子說。

「大概台幣三萬二耶！我要打工打多久才可以賺回來啊？」大兒子很沮喪。

「沒關係啦，不管怎麼樣，你還是做了一件好事。你真是一枚善良的人。」

回到手機。只能打電話給我的手機。來到香港機場的華航櫃台，一邊check in，一邊問有沒有可能可以打行動電話。沒有喔。地勤服務小姐的回覆很是直接且肯定。「沒關係，你可以用我的手機打。」隔壁櫃的小姐很好心地出聲。謝謝、謝謝，我等一下直接付妳現金。沒關係，你先打電話。國際越洋行動電話呢！怎麼有這麼好心的人。

手機沒人接，是意料中的事。只能回台灣再處理了，我想。會回來的就會回來，人家不還你的也強求不來（私心也想著即將發表的iPhone 17）。進海關後，筆電連上網路，才透過親愛的老婆讓我連回幾分鐘前的神奇故事：下一位搭上我下車計程車的香港女乘客，是好心腸的手機達人。她發現我掉在車上的手機，透過手機上醫療卡緊急聯絡人，找到了署名「親愛的老婆」的電話號碼，直接用她的手機打了國際越洋電話。在女乘客、我親愛的老婆和計程車司機三人一陣粵語國語交雜後，大概就是確認我沒辦法再出機場拿手機；好心的計程車司機說他可以幫我把手機送回我在香港的辦公室，最後一哩路再由我請同事幫忙帶回台灣。「我晚上會把手機充飽電，明天早上送到妳老公的公司喔！」司機大哥說。我特別交待親愛的老婆，除了該付的車資之外，一定要再包個大紅包給司機大哥。「不用啦，這本來就是我們計程車司機該做的事啊！」大哥說。

「你是扶過多少位老奶奶過馬路呀？」親愛的老婆說。除了能娶到我親愛的老婆，我覺得我人生接下來的所有好運都在這次梭哈了吧？我其實不能算是一位好人，但為什麼可以一次遇到那麼多的好人們冒出來幫我？

「好吧，」我親愛的老婆想了想後說，「現在回想起來，你的好運可能就是大兒子好心的福報吧。」咦？失去的八百英鎊，不就是我失而復得手機的價錢嗎？