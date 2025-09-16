鉛筆盒內仍留有數枝《聯合報》創刊五十周年，買報紙就送的螢光筆，韶光荏苒，如今已屆七十四周年。上課時用來標記重點，依舊清晰好用，是品質佳且經濟實惠之贈品。

讀國中時，父親公職退休，開了間文具店，兼販售各報社寄賣的報紙，我常翻閱後重新擺放至架上，曾引得一位老先生因拿到二手報而皺眉不悅。服役時擔任政戰文書，每天需剪貼《青年戰士報》（編註：《青年日報》前身）的社論歸納成冊，供專案教育月壁報或莒光園地布置張貼使用，政戰部主任總希望和鼓勵大家踴躍寫作投稿，因參考資料完備，初試啼聲便看到自己的文章轉成鉛字，登在報上的興奮雀躍，不多的稿費和榮譽假，卻未能帶動同袍們積極參與意願。

步入職場，正是六合彩興盛和股市喧騰、金錢狂熱的年代，一夕致富的幻夢，充斥在多數人盲目的潛意識中，認真從諸多報紙尋求中獎明牌，搜尋第一線即時買賣攻防，我也瘋狂沉溺其中，直至橫衝直撞後的慘澹結果，才幡然醒悟腳踏實地的正道。

當時年齡不小，家人催婚甚急，內外困窘交迫，偶見《聯合報》有「單身這條路」主題徵文，心有戚戚焉真情抒發，獲得採用時驚喜萬分。

在離島工業區工作很長的一段歲月，福利部提供的報紙選項很少，除銷售較好的《蘋果日報》份數多外，其餘屈指可數甚至缺送，撲空是常有之事，只能請通勤同事購買早餐之時，順道幫忙帶上這精神糧食。

有回買報紙結帳之際，一群年輕人經過，「現在還有人看報紙喔？」引來同伴們哄堂大笑，不驚怪說話者的輕蔑膚淺，科技時代來臨，實體書店不敵大環境變遷，一直在縮減中，電子書的崛起，也快速取代紙本的供給，而中間之喜好取捨，實為見仁見智罷了。

我一直相信文字的溫度內蘊，能如燈塔般提供希望之光源，照拂深陷迷霧的失措羔羊，安撫人心。所以嘗試汲取學習寫作的鋪陳能力與技巧，讓簡單的架構裡也能不落俗套且言之有物，與時俱進、筆翰如流。