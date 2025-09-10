劉家麟／比速度 更重要的事

一年一度的國家地理雜誌野生動物路跑，今年我們也報名參加了。上一次孩子們挑戰粉紅豬小妹3.5K路跑，這次我們勇敢地挑戰了4K組。

一早起床，我邊吃早餐邊播放「第101回箱根驛傳」的比賽影片，想用日本選手如風吹拂的奔馳姿態，鼓舞兩位小選手的士氣。比賽當天豔陽高照，太陽像探照燈一樣炙熱，我們塗好防曬，七點多抵達會場，從容地與大隊伍起跑倒數。站在起跑線上，姊姊小Ｑ和妹妹小Ｏ蓄勢待發。

小Ｑ個性倔強，身形高瘦，從小集萬千寵愛；小Ｏ則肉肉壯壯，喜歡模仿姊姊，卻也慢慢長出自己的主見。我們原以為年紀與身高都占優勢的小Ｑ會表現得更好，沒想到起跑沒多久，小Ｑ因早起疲累，加上與媽媽的小摩擦，一路哭喊著「要抱抱」，從起點哭到終點。而小Ｏ這位憨厚可愛的妹妹，默默跟著爸爸前進，一邊撒嬌牽手，一邊努力堅持往前跑。

參賽人潮洶湧，初始我們擠在隊伍中前進不得。小Ｏ難免也有些煩躁，為了轉移她的注意力，我靈機一動，提議：「我們邊跑邊數數吧！數到一百！」小Ｏ欣然答應，一邊數著，一邊輕快地跑步。數完一百後，我又問：「要不要再來一百？」她說：「好！」第二輪結束後，她忽然天馬行空地喊：「那我要跑十！三個十七！兩個十八！」就這樣，我們邊玩邊跑，一路悄悄超越了數十位跑者。每超過一組人，我便現場直播：「又超過二十個囉！三十個！四十個！」小Ｏ愈聽愈有勁，士氣大振，腳步也愈跑愈輕快。

途中，我們遇到了約好一起參加的幼兒園同學與家長，趕緊拍照留念。小Ｏ見到熟悉的臉龐，又爆發出短暫的衝刺力，和同學笑著一路奔向終點。

終於，我們穿越了終點線。小Ｏ迫不及待地戴上完賽獎牌，咬著閃閃發亮的獎牌要我幫她拍照，又得意又為自己驕傲。

每一個孩子都有自己奔跑的姿態。有人以速度奪目，有人以堅持動人。而今天，小Ｏ以我最欣賞的姿態完成了比賽──她玩得比誰都快樂。孩子啊，妳真棒，世界上很多人都獎勵跑得最快的，但我想獎勵妳最快樂。請快樂一輩子，因為快樂，本身就是最好的獎勵啊！