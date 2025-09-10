Adair／龍眼
屋旁的龍眼已經熟到可以採摘，今年家裡的龍眼個頭碩大，雖然產量比往年少了一些，但這樣的產量對我們來說是適宜的。
往年只要龍眼可以採摘，媽媽總會說誰誰誰送我們什麼東西，要拿一些龍眼回贈；雖然誰誰誰送我們東西其實也是因為我們先送過他們什麼東西，但媽媽總是只記得別人送來東西，因此每一年總會為了這種事和她吵架，有時還氣得對她說要把龍眼樹鋸掉。今年，媽媽不再會說要給誰誰誰了，但我們仍舊把摘下的龍眼分送給誰誰誰，剩下的才和弟妹分食。
稍早挑了一盤龍眼供奉神明，另外挑了一串放到媽媽牌位的桌上。傳統習俗說龍眼不適合祭拜祖先，但是放那一串在媽媽牌位前，我想她應該不會在意，雖然她在世時，總是一再提醒祭拜祖先時不可放龍眼。
