周玟瑜／獨立與親密的平衡

「上一年級，讓你有自己的房間睡覺好嗎？」我問九月準備就讀國小的兒子。「不要，我要跟妳一起睡。」他斬釘截鐵地回答。

我從小就被家人保護得很好，幾乎沒有獨處的時候，以至於上了大學，室友不在時，面對空蕩蕩的宿舍便感到孤單，不知道該如何與自己相處，像快被寂靜吞噬。「妳可以追劇、寫日記、做手作……很多事情都能做，一個人也可以很忙喔！」很獨立的朋友曾教我試著培養自己的興趣。

因此，在有了孩子後，我最希望教會他的一件事就是學會和自己相處。但偏偏事與願違，兒子特別黏人，睡覺一定要我陪，全身貼著我不說，還非要把一隻腳橫跨在我身上，連上廁所也會要求我在門口附近陪伴。

「媽媽無法永遠陪著你，你要學會自己來，找出自己喜歡的事，玩積木或畫畫都可以。」每次對兒子說，他總是回答：「可是媽媽，我愛妳啊。」我深知這樣的親密會隨著他長大逐漸減少，便未強硬要求他一定要獨自去做任何事情。

想起某次和娘家媽媽閒聊時說道：「是不是應該買間自己的房子比較有保障？我好怕我什麼都沒有。」媽媽理所當然地回應：「不管未來怎麼樣，妳還有娘家的房子啊。」當下我眼眶濕潤，比起獨立和親密，背後有家人能依靠，是最大的資產。也許下一次我會對兒子說：「沒關係，你做什麼決定，媽媽都在你身後。」