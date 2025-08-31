王秀蘭／揮別205兵工廠

住家附近的前鎮聯勤205兵工廠，即將全部清空遷廠於高雄大樹。占地五十七公頃，為高雄亞洲新灣區最核心也最大的一塊土地，在舊廠房拆遷完畢後，原址將歸還給高雄市政府，之後朝商辦與研發中心規畫。

1949年國共內戰，父母帶著年幼的大姊跟隨兵工廠自南京遷台，在高雄落地生根。當年眷村的男性都在兵工廠工作，靠著微薄薪水養活一大家子的人，在那個拮据勤儉的年代，他們從沒奢望過榮華富貴，認分地工作，數十年匆匆而過。

眷村裡一些孩子長大後，也跟隨父親的腳步進入兵工廠，在世代更迭的過程中，成為兵工廠新一批生力軍，二姊即是其中一員。如今老一輩的父親們已隨風遠去，第二代新血也已走入桑榆暮景之境，廠房拆遷正如火如荼地進行，喧鬧的廠區，逐漸消失在低垂的夜幕中。

我們都住在兵工廠附近，妹妹家離得最近，某天三人去她家頂樓拍了幾張廠區照片留念，那是二姊與父親工作了一輩子的地方，有他們走過的青春歲月與艱辛人生，驀然回首，既驕傲也惘然。

二姊指著尚未拆遷完畢的廠區為我們指點迷津：一排排白色屋頂的廠房是彈藥庫，靠近一心路已快清空的那塊地是製作各式槍械與子彈的廠房，現在已遷到大樹去了；後面是阿兵哥練習射擊的打靶場，斜坡式屋頂的廠房是以前的辦公室，旁邊一大片濃蔭樹群有芒果樹、龍眼樹和梔子花樹，夏天滿樹結實纍纍，她常會摘一些土芒果回家醃漬成芒果青。而靠近凱旋路米黃色五層樓公寓是員工宿舍，廠區大門在中山三路與時代大道口，附近的夢時代和好市多曾是條運河呢……

消逝的歲月如同相簿，早已泛黃起了毛邊。一個世代的起落浮沉，留下了什麼，遺落的又是什麼？

二姊感慨地說：「那些尚未移除的廠房與樹群，不久就會全數被剷平變成了公園與經貿園區，到時候這裡的房價又要上漲囉！」