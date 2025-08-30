黃以宸／幼幼小童說文解字

幼兒園階段的兒子特別喜歡問問題，一切在他眼中都無比新奇有趣，每當他問起「為什麼」，我便想像他那小腦袋瓜正在高速運轉，神經元與突觸忙著連結、傳導，建立新的認知來認識世界，運用自身想法來詮釋他的所見所聞。

那是一個尋常的下午，從幼兒園放學後準備前往公園玩耍，我們走在每日必經的路上，對我來說沿途街景是日復一日的平凡景象，但對舉目充滿新鮮事的兒子來說卻是滿滿的視覺訊息，街上比鄰的診所招牌引發他的好奇，他問：「媽咪，牙醫診所是治療牙齒的，那獸醫診所是治療什麼器官的？」他觀察到不同診所的差異，真是個好問題！

我回答：「牙醫診所的牙字是代表牙齒，獸醫診所的獸字是代表動物，是醫治動物的地方，獸這個字用來表示動物，在前面加上形容詞，就會有不同的意思；例如猛獸就是兇猛的動物，野獸就是野生的動物，怪獸就是怪異的動物。那你想一想，獸這個字還可以怎麼造詞呢？」

兒子想了又想，一會兒露出靈光乍現的表情回答：「媽咪很ㄕㄡ、。」真是令人啼笑皆非，不知道這小子的童言童語是想稱讚媽咪身材苗條，還是覺得媽咪人面獸心、獸性大發呢？「獸」與「瘦」雖然同音但意思差很多啊！也只有在幼兒國字啟蒙時期，才能讓文字誤用成為一件可愛逗趣的事。

如今兒子已是十歲的小學生，脫離了好問為什麼的幼兒階段，國語課的學習讓他懂得更多國字的形音義，小時候錯把「獸」當成「瘦」的誤用已不復見，這段可一不可再的親子時光，成為孩子成長過程的吉光片羽，讓我回味不已。