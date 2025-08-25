吳明珠／臨時托嬰中心

身為兩個成年兒子的母親，深知上班族照顧年幼孩子的辛苦；尤其是雙薪家庭的年輕新手父母，日夜都辛勞。慶幸以前孩子還小時與公婆同住，每天早上出門上班前交接即可，不用趕著送去保母家。即便是冬天寒流來襲或夏天雷雨交加都不用擔心，讓我們安心上班，沒有後顧之憂。

孩子長大離家後，家中面臨空巢期。某天，我邀請同事來家中聚會，看到年輕的同事小雲抱著六個月的女兒來參加。她說，先生臨時要加班無法帶孩子，父母和公婆又都住得很遠，只好把寶寶帶來同事聚會。一整晚，我都抱著寶寶，讓小雲開心與同事聊天和休息，因為我知道對新手父母來說，短暫的放鬆與喘息有多麼重要！

不久後正好遇上情人節，我主動告訴小雲當天可以幫她帶孩子，讓他們夫妻倆去過節，重溫戀愛時的甜蜜。小雲聽了眼眶都紅了，滿心感謝，說要回家跟老公討論一下。

當天上午，小雲和先生送孩子到我家，尿布奶瓶玩具一應俱全，殷殷交代女兒喝奶的奶量及時間，有點興奮又帶點擔心。我頻頻催促他們趕緊出門，放心把小寶貝交給我，開開心心地去約會，千萬不要趕著回來看孩子，我可是有經驗的資深母親啊！

懷裡抱著小奶娃，時間彷彿回到二十幾年前兒子剛出生那時。我和先生輪流照顧寶寶，有點緊張也有點興奮。寶寶無論哭或笑都超級可愛，睜著一雙大眼看人，我簡直就要被融化了。屋裡多了一個寶寶，充滿好多聲音，肚子餓了哇哇大哭、吃飽開心燦笑，加上攤在桌上的尿布奶瓶玩具音樂鈴……瞬間把我喚回當年永遠睡眠不足的新手媽媽時光！

原本與小雲約好，待他們吃過晚餐再來接孩子，沒想到夫妻倆下午三點多就回來了。他們眉開眼笑地抱著女兒，露出滿足的神情。我問小雲：「難得有整個下午的空閒，怎麼不再去看場電影再回來？」小雲笑著說：「原本以為沒有孩子在身邊吵會樂翻天，結果吃完午餐後就想孩子了。平常覺得很累人，但才離開幾個小時就捨不得。有了這段約會的時光，讓我又有滿滿的心力帶孩子！」

我告訴小雲，往後若需要短暫充電時，就把孩子帶來給我。因為我知道新手爸媽需要的不一定是托嬰，而是那種身邊隨時有人可以幫忙的安全感呀！