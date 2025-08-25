慧音／善用3C科技解除公公的分離焦慮
出門前，公公常會交代孩子：「不要去山邊海邊，也不要去玩雲霄飛車。」
大姑和閨蜜欲前往韓國自助旅行，公公說：「也許會有戰爭。」勸說她取消旅程。
帶孩子南下參加球賽，公公說：「取消吧，南部連日下豪雨，危險！」安排露營，公公說：「最近地震多，不好！」規畫離島旅遊，公公說：「不要去，有海嘯預言。」
公公不僅會出現過度擔心的想法，往往出發前夕還會突然感覺自己胃痛、心臟無力、好像快要發燒了等不適症狀。
某次經友人提醒，才認知到或許是老人家沒安全感，渴望被關愛，才會出現上述舉動。
於是，我們嘗試在離家前，先安撫公公情緒，溝通交流，強調有同行者可互相照應，建立安全感。到達目的地後，也會致電報平安並隨時保持聯絡，透過通話、視訊、傳送即時影像避免公公掛心。另外也尋求其他家人分工，在我們這一家外出期間，多給予公公關懷和安慰，幫助他放鬆心情。雖然難以完全解除，但情況確實緩解不少。
原來不只幼兒有分離焦慮，長者亦同。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言