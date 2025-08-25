慧音／善用3C科技解除公公的分離焦慮

出門前，公公常會交代孩子：「不要去山邊海邊，也不要去玩雲霄飛車。」

大姑和閨蜜欲前往韓國自助旅行，公公說：「也許會有戰爭。」勸說她取消旅程。

帶孩子南下參加球賽，公公說：「取消吧，南部連日下豪雨，危險！」安排露營，公公說：「最近地震多，不好！」規畫離島旅遊，公公說：「不要去，有海嘯預言。」

公公不僅會出現過度擔心的想法，往往出發前夕還會突然感覺自己胃痛、心臟無力、好像快要發燒了等不適症狀。

某次經友人提醒，才認知到或許是老人家沒安全感，渴望被關愛，才會出現上述舉動。

於是，我們嘗試在離家前，先安撫公公情緒，溝通交流，強調有同行者可互相照應，建立安全感。到達目的地後，也會致電報平安並隨時保持聯絡，透過通話、視訊、傳送即時影像避免公公掛心。另外也尋求其他家人分工，在我們這一家外出期間，多給予公公關懷和安慰，幫助他放鬆心情。雖然難以完全解除，但情況確實緩解不少。

原來不只幼兒有分離焦慮，長者亦同。