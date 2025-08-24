April Chiu／先生裸辭了

先生裸辭了。家中兩位兒子四歲和兩歲半，房子車子孩子都有了，就是金子被貸款吞噬了大部分。上有老、下有小，各種開銷都龐大的時期，先生裸辭，身為妻子的我卻非常支持，不是特別寬宏大量，而是我相信他值得這般停頓，並將會往更適合的地方前進，更深信職涯的停頓與重整，非常需要家人的支持與陪伴。

「他真的把家裡照顧得很好。」我驚喜地與朋友分享。友人聽聞此事不免擔心又驚訝，我卻能問心無愧地稱讚自家先生。他起大早做早餐，讓我能愜意地出門上班；他整理家務，讓環境變得更整潔明亮。除此之外，最讓我佩服的，是老公那幾乎每日、每月，方向明確、滿是生命力的姿態。

裸辭期間，除查找資料、為下份工作投遞履歷外，諸如洗滌衣物、打掃地板、整理房間、清洗窗簾，平日無暇顧及卻重要的「小事」，都變得有條理。他還重新規畫了三餐，讓我們免於外食，更加健康。

先生裸辭的第一天，帶著年幼的孩子南下，完成與孩子搭高鐵找阿公阿嬤的約定。這個許久前的約定他一直記得，還帶兒子逛IKEA，把我們擱置已久的兒童房擺上床架正式啟用，並開始新的晚安儀式。這是我們一直嚷嚷卻無暇落實的要事，他帶著孩子一起動手實現了。

一件一件事，日子一天一天過，神奇的是，雖然先生的薪資停擺，全家卻一起前進了。如今，老公接到了夢寐以求的工作offer，薪資更是高出預設，他雀躍與我分享的同時，我感到無比的踏實與欣慰──勤奮、努力又自律的老公是這份肯定的不二人選！

「我下周要去考重機駕照喔！」猶記得那日下班返家，老公平靜地告知，我心想：「夢想的種子就該在這樣空白的日子裡成長發芽！」一連五天的訓練，儘管豔陽高照，先生依然熱情不減，同時不忘分擔接送孩子的任務，著實讓人心暖。

一段裸辭的時光、一段空白、一段沉澱與重整，孕育出滿滿能量。老公滿是生命力與對自我的實踐，就是自我成長最好的養分，並將成為孩子們最好的典範、妻子心中最閃耀的魅力。