劉洪貞／那是天空在吵架
午後窗外忽然黑天暗地，接著是一陣狂風暴雨。樓上的林太太要去醫院看媽媽，臨時把三歲和四歲的小兄妹託給我照顧。
因著窗外不斷的閃電，忽暗忽明下是此起彼落的大小雷聲，此時三歲的妹妹抱緊我的腿，嚇哭了，手指著窗外，說著我聽不懂的幼兒外星語。我只好蹲下身子，左手抱緊她，右手摟著小哥哥，不停地拍拍他們的背，希望給他們安全感，不再害怕。
在我一時想不出要說什麼來安慰他們時，小哥哥忽然說：「妹妹！不要怕，那是天空在吵架。」沒想到他的及時「語」，不僅讓妹妹破涕為笑，也讓我鬆了一口氣，把他們摟得更緊更緊。
