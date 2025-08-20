程耀毅／愛情這東西我明白

被有一定信度的命理師預言說「這女的一生會嫁二夫，男的會娶二妻」，應該就像是七月五日的預知世末一樣，沒有任何被涵括在其中的人會覺得高興。儘管如此，我自我感覺這幾年來的個人公關進展良好，在張同學家裡的大人，她奶奶表示同意之下，我們還是繼續進行後面婚禮的籌措。看到這邊還一頭霧水，想知道我們（咦，嚴格說好像只有我）過去追愛血淚史的，請掃一下旁邊的QR Code。

那個「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」電視廣告持續播放著我不吃不喝N年才買得起的手表的年代，以為結婚只能結一次，屬意某人就是一生一世，就連婚紗攝影公司都會加贈「終身免費年年回來拍沙龍照，一直拍到全家福三代同堂」的超值方案。年輕的我買了這個概念。買了婚紗攝影三十六組限量真愛永存專案，買了婚宴包桌包酒水新天地永恆專案，買了紅蛋油飯或西式糕點任選（可待日後性別確認後再彈性選擇，或延用至下一胎），甚至還買了限時但終身保留的靈骨塔塔位。

後來的後來，已婚的我們都不確定能不能相親相愛一輩子的時候，婚紗攝影店就無聲倒閉換招牌了（或是易名重生硬甩過去合約），辦過囍宴的餐廳不見了，以前待過的公司消失了，住過的房子在九二一時歪了。想到羅大佑唱的，「愛情這東西我明白，但永遠是什麼」。

有些東西當時覺得荒唐。在嘉義辦囍宴的餐廳，我和我親愛的老婆在後台頂著一大頂蓬蓬裙，努力攀爬鐵架上到一樓半，進到被人造花繞過87圈的鐵籠架（就是現在讓工程人員站上去，在大馬路上幫忙修剪高處樹葉或調整紅綠燈裝置的平台），然後在濃厚乾冰營造的雲霧飄緲氛圍中從天而降，搭配孟德爾頌的〈仲夏夜之夢〉和眾賓客的掌聲，我倆像是《魔戒》裡森林精靈般地，緩緩降落在舞台的正中央。事後回憶起來，竟有點經時間醬缸發酵之後的神奇甘甜。

後來的我們，開始過著更像大人的生活。有甜蜜，有嫌隙，有自閉，有尋覓，有狗屁，有神祕。

好比，年輕覺得困頓時，找了幾位大家口耳相傳的傳奇算命師。有老師那麼說，但我終究還是待不住原公司而離職，沒做老師建議的公職工作或是往西邊發展；也有老師這麼說，我親愛的老婆其實就是我人生最大的貴人（認真覺得她有另外包紅包），說依據我們命中八字推理，的確不會一生一世在一起。但因為生了一對清一色的兒子（這人顯然有在打牌），所以化解了會離婚的命運。該相信嗎？這老師邏輯力頗強。

直到二十多年後的最近，我又自誇起想當年，我個人精湛的公關實力贏得嬌娘歸的往事。「咦？我沒跟你講過嗎？」我親愛的老婆說，「婚前合八字時，我奶奶說『他們兩個都在一起這麼久了，怎麼好現在再去拆散？算了吧。如果這就是命，就順著它吧。』」什麼！我該相信哪一個故事版本？