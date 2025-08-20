一次聚會上，小雅說她家換了新車，剛好要北上替孩子送東西，她想著可以順便去踏青，沒想到她先生只肯兩點移動，一點都不浪漫。

阿秋開玩笑回應：「要玩就找朋友，不是找老公。」瑋玲問兩人有先討論要去哪兜風嗎？小雅說：「沒有，送完東西，我叫他找個地點走走，他說好累想回家。」我說：「這樣不行啦！副駕要先把行程找好，老公才會樂意配合，突然要他找個地點，還真為難他。」小雅如夢初醒，問：「真的嗎？」

敏敏表示她很想和老公出國自由行，但他也是個不會玩的人。我們建議她先從台灣一日、二日遊循序漸進，慢慢增加天數，別一下子就拉到國外自助旅行數天，變數太多，太冒險了！

我分享我家的經驗，第一次的夫妻環島，是八年前大兒子幫我們規畫行程，他很有技巧地只訂晚餐和住宿，白天行程由我們自行決定，對那時還不曾嘗試網路訂房的我們大有幫助。

後來每年數次的小旅行，兒子們想幫我們安排，我笑說夫妻倆合起來也算是「一個」玩家，會先討論景點及路線，由我負責訂房訂餐，老公負責開車，玩了幾趟下來都很滿意。

或許之前朋友跟著我們爬中級山，由老公負責帶隊及路線規畫，並把下山後吃飯的餐廳找好，朋友讚美有玩有吃，讓老公很得意，成為轉折點。接著他開始一手包辦小旅行的規畫，朋友們跟了兩趟去花蓮及阿里山，行程令人難忘。

最近老公又規畫五天的自駕遊，帶我領略南橫之美，爬山順遊墾丁及訪友，我這個副駕只剩下遞茶水送點心的功能，因為老公進化了。