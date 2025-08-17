純溪／那一刻，她相信了自己

每當友人邀約騎YouBike出遊，阿真總是笑笑地說：「我有點事，改天吧。」直到那日喝茶，她忽然說了實話：「其實我不會騎單車。小時候沒學過，現在年紀一大把，怎麼學都學不會。」語氣輕，臉有些紅。她補了一句：「有人肯教我嗎？」

友人面面相覷，這群人平時騎車像在飛，卻也知道：教成年人學騎車難度高，摔倒是小事，摔到自尊才真的痛。當大家低頭喝茶、裝死成一片時，一道聲音破空而來──「我來教妳！」是阿浪，人稱「鐵人」。他語氣篤定，像教練，像騎士，更像不怕踏進麻煩的男人。

隔天，阿浪推來一輛裝著輔助輪的單車，帶阿真到河堤邊練騎。阿真一跨上車，雙手就握緊車把，腳尖也緊貼地面，生怕跌倒。好在有輔助輪，她坐得安穩，只是略顯緊張。「先別踩踏板，用腳滑滑看，讓身體習慣車子的節奏。」阿浪語氣柔和。阿真戰戰兢兢地抬腳、輕蹬，車子緩緩滑行，簡單的動作卻讓她心跳加快。

滑行幾圈後，終於要踩踏板。她一踩，眼睛就下意識往下看，結果重心一斜車身搖晃。「看前方！別盯腳下！」阿浪邊推邊喊，幾圈後動作漸漸順暢，車子開始聽話。阿浪見狀，準備卸下輔助輪。

「我真的可以嗎？」阿真眼神裡滿是懷疑。「可以的。」阿浪語氣篤定。她真的踩上踏板，出發了。微風吹來，竟騎得出奇地穩。阿真發現雙腳旋轉之間，有種從未擁有的自由感襲上心頭，渾然不覺那雙護航的手早已鬆開。直到她回頭，赫然發現身後空無一人。那一刻，她驚惶又歡喜，恍若童年學會浮水的瞬間：手腳仍在胡亂拍打，卻發現自己已不再沉落。原來，學會騎車之前，先要學會相信自己。

「慢慢煞車啊！」遠方傳來阿浪的喊聲，帶著欣慰也藏著驕傲。她穩穩停下，滿身大汗，卻笑得像初夏開的第一朵花。這時，河堤旁早聚集一群朋友，報出如雷的掌聲。