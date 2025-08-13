竹貞／儘管沒能攜手到白頭

最近，朋友傳給我已故作家吳崇蘭的文章〈撐〉，內容描述她和先生即將邁入九十高齡，覺得幸運之際，也深感「老」之可怕──看似幸運的生活實是勉強支撐，先生得撐著他的病體，而她得撐著大小瑣事及照顧先生的累與煩，只能耐心等待自身末日的到來，才是真正的解脫。這番話讓我感觸良多。

外子幾個月前因病辭世，一想到他未滿七十七歲便十分心痛，以現代人的壽命，不該只有這樣呀。婚後為了不讓我蠟燭多頭燒，他支持我當全職主婦，而且是那種總管家庭經濟、有實權的主婦；雖然上有公婆、下有兩個兒子，責任也不輕，但由於我倆相互體貼，身忙卻心甜，過著快樂的家庭生活。

我一直很難接受外子走了，仍不時掉淚。但看了吳崇蘭的〈撐〉，細細回想，難道體貼的外子早已算好這是他離去的最佳時刻嗎？我希望外子長久陪伴的願望，可能過於天真。人生走到太老，會出現更多問題，況且外子也沒有太早撇下我不管，在兒子們求學期間、在公婆臥床花錢如流水的階段，他始終盡責地扛起家中經濟，不曾讓我有為錢苦惱的時刻。如今兒子們學有所成，皆有安穩的工作，公婆早已仙逝多年，他也在各方條件許可下，為他熱愛的工作延退五年，並過了六年的退休生活。

他臨走前表明此生已無遺憾，唯有捨不下我，但他豁達地表示，感謝老天待我們不薄，讓我們互相陪伴了五十多年，而且他比我先走更好，免得留下生活白癡的他，不知如何過日子。以家母如今一百○三歲還健康地活著，他推估我有長壽基因，說他走後我還有幾十年，可以過上自由的生活，想去哪、想吃什麼都不必顧慮誰，聽得我淚流不止。

說來也是，外子於公於私都完成了他人生的使命，也沒有老到病痛很久、拖垮一家人才撒手人寰。也因他如此貼心，才更讓我捨不得他的離開，但我的不夠堅強，只會讓兒子們更難過，也違背了他要我快樂度日的期待，想來我得好好振作了，相信一切都是最好的安排。