玉米鍋小姐／會出事
連續幾天，因為照顧生病的老三睡不好，到了第四天，老三終於康復，代價是換我戰力耗盡、頭痛欲裂。
終於熬到就寢時間，三寶依序乖乖躺上床。我用僅剩的力氣跟睡前花招最多的老二溝通：「躺好、閉眼睛，如果我看到你張開眼睛，我會……」我望向臥室的門，再回看老二，給他明確的暗示：不好好睡覺就出去。「媽媽真的太累了。你可以配合嗎？」三歲半的老二乖巧點頭：「可以。」
我忍住頭痛，像審問犯人一樣地詰問他，確認他有理解：現在要做什麼？「要睡覺。」那眼睛要？「閉起來。」如果眼睛張開的話？「會出事。」
呃……我直覺想反駁，但又覺得不用反駁，或是不用全盤反駁？糾結了三秒，決定閉緊嘴巴什麼都不說。啊，睡吧。
