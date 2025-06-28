「您好！我想詢問鋼琴課程……」每次經過巷口這間鋼琴教室，總在心中一遍遍練習；一個春日的午後，我終於鼓起勇氣推門走進去。

「媽媽您好，請問小朋友多大了呢？」櫃台人員親切地詢問。

「呃，其實是我要學……」

比想像中困難一些，卻也比預期容易一點，隔了三十年，終於再度與鋼琴相遇。

那是國小三年級左右，某一天，同學帶了一個小巧的電子鍵盤到學校，指尖在黑鍵和白鍵上輕巧彈奏，流瀉的音樂讓我為之著迷；古人筆下的「餘音繞梁」，小小年紀的我，因著那段琴聲，感受到了音樂的迷人魅力。

回家央求父母讓我學琴，那時左右鄰居和親戚中並無人學琴，只有家中經營電子琴花車事業的堂伯父讓堂姊學電子琴，為的是在婚喪喜慶的活動中可以幫忙，而堂姊也樂於以此賺零用錢。

就這樣，爸媽把我送到音樂教室學「電子琴」──有上鍵盤、下鍵盤、腳踏鍵的那種。和想像中不太一樣，我仍興奮地開始電子琴課程。還記得電子琴老師姓王，她會細心叮囑我要剪指甲、每天練習，甚至會在琴譜上畫一個花瓶，要我練完三遍之後畫一朵花……學琴的回憶是快樂的，但老師教我的〈河水〉和〈蝴蝶〉，不是爸媽預期的〈河邊春夢〉及〈白牡丹〉，一對一的電子琴課程並不便宜，而我彈奏不出堂姊的水準，達不到爸媽預期的效益。

沒多久，電子琴課程就這麼黯然停掉了。

國高中沉重的升學壓力，大學的多彩多姿和自我追求，進入職場的摸索跌撞，那一年的琴聲便一直停在記憶的深處，偶爾輕巧迴盪耳邊心間。四十多歲的我，今年終於重新和鋼琴相遇。

手指生硬許多，遇到複雜的高音譜和低音譜需要慢慢數算五線譜確認唱名，老師教我彈拜爾、彈哈農、彈音階，偶爾彈〈知足〉、彈〈雪落下的聲音〉。鋼琴老師比我年輕很多，她教我邊彈邊唱，帶我投入歌聲和琴聲裡。我像國小時那樣，重新感受到音樂的快樂。

這次，我可以自己把指甲剪短，讓手指頭乖乖地站立琴鍵上；我不用再畫練習的花朵給老師看了，下班後忙完家事的空閒時間，我會主動為自己練琴。

也許哪一天，我可以彈〈河邊春夢〉、彈〈白牡丹〉了，而這次，是為了自己。