陳秉毅／耳鳴是身體的警報器

多年前，我還是一名在部隊服役的職業軍官。那時，我被分派到一個需要二十四小時輪值的工作，我做事細心，但個性容易緊張，大約三個月後，我開始感到耳朵脹脹的，聽不清楚自己的聲音，嚴重時甚至能感覺到耳膜隨著心跳震動。

某個深夜值班時，這些症狀讓我難受得無法專心工作。上網搜尋病因，皆是腦瘤、腦血管病變等難以根治的絕症。夜深人靜，愈想愈害怕，忍不住打電話給結婚三年的妻子。

電話一接通，還未開口，巨大的壓力與恐懼就讓我崩潰大哭。妻子非常緊張，安撫我直到情緒稍微平復，我才詳細告知她狀況，一邊哭一邊說：「我很愛妳和兩個孩子，不想就這樣死去，我想看到他們長大……」之類的喪氣話。妻子讓孩子跟我講電話，本是想讓我冷靜，最後卻一家四口在電話兩端哭成一團。

想了一整晚，隔天請了假去醫院檢查。醫生判斷不像腦瘤，應是內耳出了問題，隨即轉診到耳鼻喉科，診斷結果是耳小骨硬化症。醫生表示可以開刀置換人工耳小骨，但恢復情況因人而異，要我仔細考慮。

後來我決定要開刀。手術麻醉讓我睡了幾年來最好的一覺。術後右耳包紮了三個月，期間聽不到耳鳴，以為已經治癒，然而三個月後，耳鳴聲竟又漸漸響起。雖然失望，但我更加重視身體健康，除了規律運動，也把耳鳴當成一種警報器。當耳鳴聲變大，便是在提醒：太累了，該休息了。

身體出狀況的經歷，讓我深刻體會到家人的重要性。願大家身體健康，珍惜所愛與愛你的人。