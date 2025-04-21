【靜心之道‧示範作】王蘭芬／周處也會累壞的地方

去年底開始，我在北京六環外昌平農村租下一間小小的、帶有陽台的房間，想著一年來住幾個月吧，因為去年六月第一次來，就直覺認為這是我能夠靜下心寫東西的地方。

這個村子當初因為許多中央美院老師租屋此處，漸漸聚集愈來愈多藝術家，三十年下來演變成一個安靜、人文氣氛有趣，但仍保留農村原貌的可愛地方；不像旁邊的文青村莘莊那麼熱鬧，也沒有七九八藝術區的鮮明繁榮，藝術家們是要在這裡踏實吃飯睡覺與創作的。

來一陣子後開始認識人，聽到許多有趣的故事，發現原來這裡住的除了原本的農村居民跟藝術家，還有不少是希望遠離塵囂而從城裡搬過來的非藝術人士，他們極度渴求安穩平靜，在村子裡成立了一個個身心靈成長團體。

有的人研習佛法，有的人實踐靈修；或者練氣功，或者爬山農耕健身瑜伽冥想辟穀。跟我很要好的某導演是一個講話超級爆笑的山東男生，他說：「就用你們台灣很紅的電影《周處除三害》來舉例吧，周處最後不是殺了很多邪教的人嗎？這邊探索心靈團體之多，如果周處來的話，可能會殺不過來。」（這真的是開玩笑的啊）

講這個是想表達，當今世界不管身處何地，心靈平靜是所有人一致追求吧。

以我剛剛提到的導演為例，他跟他老婆每天肌力訓練九十分鐘，靜坐冥想九十分鐘，一周一次辟穀，「還真別說，久了，堅持下去，對我們兩個而言是明顯可以感受跟以前不一樣的。」

另外有朋友是租下附近農村的溫室，原本在城裡上市公司當高階主管的白領麗人，搬到農村大院子裡住，每天蹲在陽光下種菜摘菜，將產出的有機蔬菜賣給大北京地區居民，「以前覺得精力都用不完的，生病之後才懂得，人生這麼寶貴，時間有限，不如做點自己喜歡的事，興許還能幫助別人。」

是的，所有我認識的、從城市避居村子的人，以前當大老闆的、當文化界名人的，或是還在努力奮鬥的年輕人，他們都跟我說過同一句話，「希望對這個世界還能提供一些幫助。」

儘量對身邊的人好，為地球做一點事，這就是我所觀察到這群人的心靈錨點，生命汪洋中，他們悟出了這道，讓我非常感動，也學習到了一些什麼。