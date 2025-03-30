「快點吃飯，七點半吃不完就不要看電視了！」

「你到底要吃到幾點？」

五歲的次子吃晚餐總是慢吞吞的，似乎一點也不餓。每次苦惱地提到這個話題，旁人便會說：「是不是你們煮得不好吃？」我只能無奈回應，即使是他最喜歡的水餃或外帶的食物，他仍然吃得很慢。

為了改善次子吃飯的效率，我們想了很多辦法。有時先生的態度比較兇，次子便滿臉委屈，一下願意吃，一下又抵抗；有時我們乾脆離席，他似乎仍沒打算改善自己的處境；有時我會說故事給他聽，翻一頁要吃兩口，多少導致他吃飯不專心；有時請他先去完成別的任務，肚子餓了再來吃，他也未必願意。

我想打造良好的餐桌氣氛，於是參考了《餐桌的奇蹟》中的建議，儘量一邊陪他說話一邊吃飯，但聊著聊著，有時就吃到八點多還沒吃完。雖然理想上不該讓孩子獨自留在餐桌上，可媽媽總有許多家事要做，隔天又要上班，實在無法一直「隨侍在側」，無奈之餘，改成播放故事給他聽，殊不知又變成他專注聽故事到忘了要吃飯。

孩子身上有很多優點，唯有吃飯這一項讓人傷透腦筋。近日先生想出好主意，他不再斥責孩子，而是在吃飯時「闖關」，告訴孩子「下一口要吃什麼食物」，孩子只要照著指令完成就能通過考驗。

「我要出一題簡單的，一題難的。簡單的是請自由吃一口，難的是請吃一口飯，和不要吃一口菜。」「自由吃一口」很簡單，否定句的「不要吃一口菜」讓孩子愣了一下，馬上反應過來「那可以改吃肉」。就這樣，孩子高高興興地跟著先生的指令，完成了吃飯任務。在我們家，先生是嚴父，也是大孩子。大孩子最知道小孩子要的是什麼，才能讓他們服服貼貼。