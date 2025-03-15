雲財子／價值

聯合報／ 雲財子

老婆在生機食品商店買了一款沖泡式杏仁飲，吩咐我回鄉下記得帶給爸媽嘗嘗。

這款杏仁飲內含松子，營養標示內容豐富，很適合作為早餐飲品。當我把杏仁飲帶回老家，為避免爸媽將之遺忘，特別強調了不算便宜的售價，好讓素來儉省的爸媽能記得拆開飲用。

兩周過後，再次返鄉探望爸媽，順口關心杏仁飲是否合胃口，沒想到兩老一致表示喝起來味道香濃，但價錢太貴，要我下次別再買回去了。還來不及反駁，老媽又補充：「不過這杏仁飲感覺很營養，你倒是可以買給自己和家人喝。」

老媽的說法其實一點也不符合邏輯，畢竟同一個產品，怎麼買給他們喝就太昂貴，我們留著自己喝就很值得呢？但我知道，這便是父母愛護子女會有的言語和表現，全無道理可言，只有滿滿的疼惜！

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