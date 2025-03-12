宋明理雪／先給他喝水

我喜愛養植物，那是很大的幸福。多年來我回到家的第一件事就是為植物澆水，作夢也想不到，有一日我的丈夫竟會因此吃醋。

那日剛下班，幫植物澆完水後，長期臥病在床，並從呼吸治療病房出院未滿三個月的丈夫幽幽地說：「下班回家不給人喝水，倒是先給花喝水……」

聽到伴侶發出怨言，內心非常難過。這些年，丈夫經常住院，我辛苦上班為的就是有足夠的薪水支付醫療費用，況且回到家就給植物澆水是維持已久的生活習慣，他健康時不曾留意我於何時澆水，如今倒像是我不對。多時的疲累令內心湧起酸楚委屈，懷疑自己的真心是否錯付。

但轉念一想，身為病人的丈夫身體不適，必然心情不佳。他是長期臥床後才發現我這習慣，並且「有時間」與植物較勁。想必他從醒來就開始盼著我下班回家了。事實上，由於請來的外籍看護非常盡力看顧丈夫，無論是抽痰、三餐和大小解皆處理俐落，加上看護並不負責為植物澆水，我才會一進門就去照顧植物。

鎮日困在家中的丈夫，等待我的時間遠遠超過八小時，無論看護有沒有給他喝水，我想我進門後仍應先關心他幾句，而不是只忙著邊聽看護說明今日丈夫的身體狀況邊拿起花灑。

如果時光能倒流，我一定會改變我的作法，雖然下班甚是疲憊，但對丈夫一句即時的關懷，或可不辜負他殷殷期待我下班的情分。至於植物當然也在等我，但它們肯定不會與一位臥床的老人計較，女主人先給誰喝水。