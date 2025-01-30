我喜愛鞭炮聲勝過煙火炸放的聲響，我喜愛過農曆年勝過新曆年。我從不跟風跨年，或許是某年在捷運站被擠到快喘不過氣，此後不再靠近這類大型活動。但我最期待的是除夕夜的守歲，當跨過十二點那一刻，來自四面八方的鞭炮聲響徹雲霄，讓人感動又激動，我又平安過一年。

前往辦公室值班，自老闆手中接過紅包，這可是新曆年沒有的福利。農曆年多了一份人情味，不論老闆包的紅包有多少，那都是厚重的心意，相互感謝過去的一年彼此盡心盡力，也期待新年再持續努力。我是資深員工，老闆挺住才有現在的我，歷經許多滄海桑田，我們一直很珍惜在同一屋簷下作伙打拚的時光。

鞭炮聲也帶來回憶。我愈來愈喜歡成熟的自己，回想起更久遠前遭遇的點滴，頓時明白了好多道理。曾渴望遇到能提攜自己的好長官，承蒙老天的眷顧，我確實遇到了。但若無孜孜不倦的努力，只靠長官，又怎會有今日的成果。近年對信仰的虔敬，讓我更堅信：「你在等待的伯樂，可能就是轉念後的自己。」

有句話這麼說：「人生最好的狀態，是在複雜的世界裡，做一個簡單的人。」我很慶幸選擇了書寫這條路，讓我得以在文字裡享受獨處與寂寞，成為一個簡單的人。在複雜的世界裡，愈有智慧的人，愈簡單，愈好命。

簡單的心境，是世間救苦的良藥，很多時候，糾結太甚，沒有意義。這是我累積多年職場經驗的心得──想太多無助進步，踏實做事才能成就更多理想。機會是留給那些願意對自己的生命付出並做出抉擇的人。

盼著鞭炮聲帶領我進入新的一年，我有好多書寫計畫，也有許多充電方案，要厚實自身能力。「當你開始踏上路途，道路就會自己展現。」做就對了。