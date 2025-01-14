住家附近有位視障人士，總在清晨人車較少的時間，小心翼翼地在巷子內來回散步。我常看他用導盲杖探測前方地面是否平整、有無障礙物再緩慢前進，雖然會花費不少時間，但幾乎都能順利走完全程。

我與他不曾交談，只有一回，發現他快撞上臨停路邊的車輛，趕緊上前提醒並扶著他往安全的地方移動。他忙不迭地道謝，並說起外出走動的原因，是憂慮若總是關在家中，原本健康的雙腿也會跟著退化，但對視障人士而言，每一趟出門著實要面對不小的心理壓力和未知的危險。我告訴他，根據我的觀察，他其實非常謹慎，能外出運動也很棒，是很多人的榜樣呢。他赧然一笑，沒再多說什麼。

從視障鄰居走路的態度，讓我聯想到，正是因為看不見，於是他們選擇踏出的每一步，都經過深思熟慮，才得以減少危險的發生。然而我們這些「明眼人」卻往往缺乏這再三確認的功夫，反而容易做出錯誤的判斷；因為看得見，便有恃無恐，以為已然掌握了全局，渾然忘卻任何人都有盲點，衝動行事的結果，便可能造成無可彌補的憾事。

珍惜我們所能看見的世界，同時用心品察，做任何事，踏出的每一步無須謹小慎微，但別忘了思慮周延。不盲從，不躁進，才能更無憂無慮地感受世界的迷人之處。