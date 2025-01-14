接輿／我的視障鄰居
住家附近有位視障人士，總在清晨人車較少的時間，小心翼翼地在巷子內來回散步。我常看他用導盲杖探測前方地面是否平整、有無障礙物再緩慢前進，雖然會花費不少時間，但幾乎都能順利走完全程。
我與他不曾交談，只有一回，發現他快撞上臨停路邊的車輛，趕緊上前提醒並扶著他往安全的地方移動。他忙不迭地道謝，並說起外出走動的原因，是憂慮若總是關在家中，原本健康的雙腿也會跟著退化，但對視障人士而言，每一趟出門著實要面對不小的心理壓力和未知的危險。我告訴他，根據我的觀察，他其實非常謹慎，能外出運動也很棒，是很多人的榜樣呢。他赧然一笑，沒再多說什麼。
從視障鄰居走路的態度，讓我聯想到，正是因為看不見，於是他們選擇踏出的每一步，都經過深思熟慮，才得以減少危險的發生。然而我們這些「明眼人」卻往往缺乏這再三確認的功夫，反而容易做出錯誤的判斷；因為看得見，便有恃無恐，以為已然掌握了全局，渾然忘卻任何人都有盲點，衝動行事的結果，便可能造成無可彌補的憾事。
珍惜我們所能看見的世界，同時用心品察，做任何事，踏出的每一步無須謹小慎微，但別忘了思慮周延。不盲從，不躁進，才能更無憂無慮地感受世界的迷人之處。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言