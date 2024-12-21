赫連擁／兒子的野蠻學妹

兒子初中就讀離家不遠的美國公立特許學校，校風雖比一般公立高中自由些，但對於校園霸凌與歧視向來認真看待並嚴格處理。

記得大兒子十四歲那年，有天下了課回家一臉沮喪，說在學校有個小他一年級的女生會「欺負」他，一直覺得不好意思去跟老師告狀，可又非常不甘心。兒子自認從未招惹過她，一剛開始忍讓以對、不理會，甚至刻意躲避，然而那女孩似乎就是專找他的麻煩。

問兒子是怎麼個欺負法，他說，就是在食堂排隊買午餐時無故從背後「突襲」，有時用力拍他的背，有時拉扯他的書包、或拉開背包上的拉鍊，狀似開玩笑但稍嫌粗魯。那天由於手勁過大，兒子剛買的午飯隨即翻倒在地，幸而打飯的阿姨人很不錯，重給了他一份，那女孩也為自己惹出的禍幫忙清理並口頭道歉。

這事似乎不好說是種族歧視，那位美裔女孩從未在言語上有過任何針對族裔的冒犯或攻擊。兒子對這方面的敏感度非常之高而精準，如果真是歧視，他早就當場反擊和告狀，根本無須家長出馬。

於是在兒子的允許下，跟處理學生風紀的輔導專員約了時間進行三方會談。

既沒通知那女生和其家長，也沒把人叫來當場對質，只由兒子向輔導員交代事情原委，然後讓輔導員去約談那位女同學，釐清這中間是否有任何誤會，並轉告她收斂一下，因其作風讓人不太舒服。

臨了，我對輔導員發表了一點個人看法，即小女生極有可能對兒子有點意思，所以透過稍微激進的方式來「留下印象」，沒準從未想到會被指責是在霸凌。所以，希望輔導員如果發現她的「欺負」出自如是原因，就別太過苛責。然而必須說清楚，試圖以太過火的玩笑來搏感情，對有些人來說並非好主意。

「是啊，我又不是『受虐狂』！」兒子突然接了話。我忍住當場笑出聲的衝動。

我以為只有童年記憶中的蠢男生才會透過欺負女生來「示愛」，沒想到女生若是對喜歡的男孩子使出這一招時，一樣不好處理！我因曾為受害者，成長階段中有一時期十分「厭男」，父母對此卻只會叮囑別理會任何男生最安全，反而剝奪了我了解異性、學習如何與之相處的權利。我不希望自己的子女落入同樣的錯誤處理方式。

常言道「不打不相識」，對此說法我一直懷有負面和悲觀的理解，源於我把重點落在了「打」的事實，而非「相識」的結果。尤其在現實生活中，透過肢體衝突或言語攻擊而「相識」後，又有多少最終成了一場拒絕往來的孽緣？「挑事者」給對方留下的，最有可能就只剩下不良甚至不堪的印象，嚴重時不被原諒亦和解無門。絕不會像漫畫書或電視劇情節描述的那樣，接著尚有契機去彌補和逆轉。

一趟四十五分鐘的會談，「欺負事件」從此落幕。那女孩此後跟兒子保持距離，據說遠遠遇見還有些尷尬和手足無措。我感到應該是猜對了女孩的意圖，反倒有點替她難過。青春呵！總得做出一些無法說理的傻事來為往後的成熟墊背。早一點學到教訓也許真的不壞。

多年後重提舊事，兒子一臉雲淡風輕傻笑，他應該也終於理解並接受了那份未曾在第一時間意識到的、有點偏激而無腦的「喜歡」。