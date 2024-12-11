心寧／安慰之道
小外孫不滿三歲，幫忙照顧他的印尼阿姨以撒，是遠度重洋來台灣工作，不免懷鄉思親，言談間透露格外掛念自己的父母。
小外孫很有同理心，又跟以撒阿姨感情好，聽到之後便趕快去拿了一張他和爸媽的合照給她看，認真表示：「如果妳想妳的爸爸媽媽，就看這張照片。」說得以撒阿姨和他媽媽又是感動又是好笑，眼淚都快掉下來了！
真是心竅玲瓏又善良可愛的孩子，會運用自己的思考模式努力幫旁人解決問題，別出心裁想辦法安慰，甚至推己及人，願意將自己最親愛的爸媽與人共享。清純心思言語，就像小小鼓點，不斷在我心中迴盪，激起暖暖溫柔浪花。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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