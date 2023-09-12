無雲／當另一半確診了

早晨醒來，覺得枕畔熱呼呼的。轉頭一看，外子正蹙著眉、手扶著額頭：「我好像有點發燒。」

試紙上很快就出現了兩條線，外子擔心波及久病臥床的長輩，快速躲進主臥室，自主隔離去了。孩子們早已出門上班，寂靜的空間裡，千頭萬緒的家事正在向我招手。

洗衣機發出嗶嗶的警示聲，衣服洗好了！通常，外子總會從某一個角落奔出來：「我來，讓我來曬衣服！我比較高。」

但此時，臥室裡正傳來一陣陣壓抑的咳嗽聲，神隊友請假，凡事得自己來。

男主人一缺席，家中諸事瀕臨停擺。熱水龍頭吐不出熱水來，笨老婆卻從不曾幫電熱水器換過電池；冰箱裡的蛋架空了，每天奔波超市買蛋買菜買衛生紙的飛毛腿呢？蚊子繞著我的小腿大快朵頤，除了他，又有誰會揮著電蚊拍，豪氣干雲地喊著：「誰敢叮我老婆？看本大俠的厲害！」

深夜裡，我在鄰室難以成眠，豎著耳朵傾聽著另一半的動靜，腳步聲、咳嗽聲、聲聲入耳。顧不得被傳染的風險，我躡手躡腳地回到主臥室，看著他因發燒而微微發紅的臉，默默拭去他額頭不斷冒出的冷汗。

想起孩子們幼小時常常咳嗽，我總是著急地說：「不要咳了吧！讓媽媽幫你咳！」彷彿這麼說了以後，孩子就會好了。親愛的神隊友，如果可以讓你舒服一些、好得快一些，我也真心願意分擔你的咳嗽和痛楚。

人生走入晚境，多愁善感的我，常常在內心深處預習著老伴先我而去的景況。而今，看著小病初癒，清瘦了些許的他，心中有著說不出的感恩，感謝上帝，讓我在失去之前，先學會了珍惜。