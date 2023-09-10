下了班，匆匆打理好孩子和家務，結束一日的忙碌後，貪心撿拾睡前的寧靜，無論多晚都要再和自己獨處片刻。

自從迷上數字油畫，我便經常為寂靜的深夜上色。不同於傳統畫法，數字油畫是將圖像分割成不同區域，並有一個特定的數字對應各種顏色。當我提起畫筆，無須絞盡腦汁，只要隨著數字指示更換顏料、逐步填色，最終就能得到一幅完整的圖畫和滿滿的成就感。

沉浸在數字油畫的世界裡，除了能忘卻煩惱，也一併享受隨之帶來的平靜與愉悅。通常我會挑選與當時心境相符的主題，比如懷孕時我便畫了一幅溫馨的哺乳時光，工作遇到瓶頸，則畫遠山和大海，跟著畫筆去旅行。

透過筆刷，讓我在繁忙的生活中找到抒發的出口，往後再次欣賞這些畫作時，會想起曾有的心境和情感；每個靜謐的夜晚，也保存成珍貴的時光膠囊。