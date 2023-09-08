【家庭小書房】推薦書：《老師，我可以抱您嗎？》

黃淑娟著，時報出版

長年身為後母導師的黃淑娟老師，教過形形色色的孩子，但對她而言，沒有所謂的「問題學生」，而是學生有問題需要協助。也曾年少迷惘的她，從改變自己的人生到改變學生的人生，努力教育著不被體制認定為「好孩子」的學生，陪伴他們挺過風暴，也讓她修煉出帶班帶心的十八般武藝。

書中一則則動人的真實故事，讓我們找到孩子的問題癥結點，也看見經過適當引導後令人震撼欣慰的正向轉變。

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