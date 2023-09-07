楊嘉敏／離婚與不婚的對話

離婚和不婚，似乎是兩種截然不同的世界，但其實也有異曲同工之妙。

剛搬到新家，鄰居見到我，就大方介紹自己已離婚，目前不想工作。我心想：「哇！好酷的開場。」也坦率回應：「我不婚，也不怎麼熱衷於工作。」兩人不約而同地笑了。

待我一切就緒後，邀請她來茶敘。我告訴她：「我姊姊跟妳很像，年紀差不多，也離婚了。但不同的是，她離婚離了兩次！」「我離婚一次就很累了，妳姊姊竟然離兩次。」沒錯，只要離過婚的人，都能體會那種「累」，能順利離婚成功的，彷彿是從災難現場逃出來的，有種劫後餘生的僥倖。

鄰居接著說：「妳選擇不婚是聰明的。」「妳現在不也單身，所以一樣聰明。」我小心翼翼地問：「是否可以知道妳離婚的原因？」「孩子都大了，想過自己的生活。」身邊那些離婚的朋友也是這麼說。表面上是想過自己的生活，但更深層來講，應是想尋找自我。大部分的已婚女性都把自己貢獻給家庭，努力當先生的好太太、孩子的好媽媽，甚至是孫子的好阿嬤，卻快要不知道自己是誰了。

「那妳為什麼不婚呢？」她問。「沒人要呀，或者更精準地說，我想要的，別人不想要。別人想要的，我不想要，就只好這樣囉！」離婚和不婚，其實也是「要」與「不要」的選擇題，都是出於個人的選擇。蘇格拉底曾說：「結不結婚，你都會後悔。」那我寧願不婚，只要後悔一次就好了。

蘇格拉底還說過另一句：「好的婚姻給你帶來幸福，不好的婚姻則可以使你成為哲學家。」離婚和不婚的人，不只有潛力可當「哲學家」，還可以當「畫家」，因為離婚和不婚的世界，是海闊天空，如同一張空白畫布，想怎麼畫就怎麼畫。畫出自己專屬的生活風景畫，不用理會別人的評價，也無須在乎旁人眼光。

離婚和不婚，雖然心境和經歷有所不同，但殊途同歸，都是想找尋自己，並且成為最真實，也最好的自己。