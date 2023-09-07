劉洪貞／茶米，馬阿福

家裡最近來了一位印尼移工Dewi，只會一些簡單的英語。第一次來台灣的她，僅在當地受訓時學會三個台語詞，除了「阿公」、「阿嬤」之外就是「好」，其他一律聽不懂。

看著她每次和外子雞同鴨講，或因誤聽而跑來跑去的緊張模樣，我很心疼。想想，一個三十出頭的陽光女孩，得離鄉背井拋夫離子，只憑三個單字就要在陌生的國度一切從零開始討生活，那需要多大的勇氣和信心啊。

有些失智的外子記不住她的名字，不是叫她前一個移工的名字威娜，就是叫她發音相似的「茶米」（茶葉的台語），讓她很尷尬，又不知該如何解釋。儘管如此，她還是和顏悅色地照顧外子。

或許是有苦難言，她沒想過自己的名字一到了台灣，就變成茶葉了。每次看到她聽到「茶米」的呼喊時，先是一愣，接著困惑「是在叫我嗎？」的受挫情景，我都會立刻對她說：「Dewi，馬阿福（Maaf）」。大概是我這句印尼語的「對不起」讓她感到溫暖，也讓她覺得自己的辛苦有被看見，所以每回都含淚帶笑，用印尼語回我：「Sama-sama（不客氣）。」

總覺得人與人之間，即使沒有共同的語言，但只要能真心相待，同樣能相處融洽和諧。